В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях страны на 27 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах Туркестанской области в период с 27 по 29 марта 2024 года ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

В связи с прогнозом сильных дождей в период с 27 по 29 марта 2024 года в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.



На всех реках по Актобе и Актюбинской области возможно превышение опасных уровней! Отмечается, что при превышении опасных отметок возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки. В период с 29 по 31 марта 2024 года в регионе в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха и осадками в виде дождя, а также с продолжением интенсивного снеготаяния ожидаются повышения уровней воды и возможны заторы льда в бассейне рек.



Ночью и утром на севере, в центре, юге Карагандинской области ожидается туман, на севере области гололед. В Караганде ночью и утром туман.



По Улытауской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 27 по 29 марта 2024 года.