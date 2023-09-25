Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана

В 11 областях страны на 26 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.



На северо-западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, в центре Карагандинской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.



На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



В Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. В центре, на востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На юге, в центре Абайской области ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.



Ночью на большей части, днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, северо-западный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки -2.



В конце дня на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный при грозе порывы 15- 20 м/с. В Костанае в конце дня ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный при грозе порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ранее синоптики составили прогноз погоды по Казахстану на 26-28 сентября.