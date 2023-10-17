Около 60 многоэтажек не подключили к отоплению в Атырау

В Атырау около 60 многоэтажек до сих пор не подключили к отоплению. Ночью температура на улице уже опускается ниже 5 градусов, и люди жалуются на жуткий холод в квартирах, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации КТК, причина банальна – изношенные трубы и не проведенные вовремя работы по подготовке к отопительному сезону. Жители винят во всем и недоглядевший акимат, и КСК.

"Отопительный сезон начался, а никакой подготовки к нему не проводилось! У нас дома маленькие дети, внуки, все уже болеют. Мы ходили до этого в КСК и говорили, что хотим из него выйти. Но почему-то нас не хотят отпускать". Самал Лекерова

Жильцы многоэтажки в микрорайоне Авангард рассказывают, что подвал их дома давно в плачевном состоянии. Все трубы прогнили. Уверяют, что исправно платят, но ремонта коммуникаций дождаться не могут. Потому и сидят без тепла. Разбираться в ситуации пришлось акимату. Чиновники заверили, что батареи начнут греть уже сегодня. Главное –сохранять спокойствие.

"С 9 октября в город было подано тепло. По норме в день подключается не больше 150 домов. То есть в течение 10 дней мы полностью все сделаем. Поэтому сегодня-завтра уже во всех домах будет тепло". Руководитель Атырауской городской жилищной инспекции Кайрат Хабиев

Ранее сообщалось, что больше двух месяцев остаются без горячей воды жители Талдыкоргана.