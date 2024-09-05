Когда в Астане включат отопление
Фото: pexels
Жителей и гостей Астаны погода не балует солнцем и теплом. По данным специалистов РГП "Казгидромет", ночью столбики термометров уже опускаются до 5-7 градусов. Когда в столице включат отопление, рассказали Zakon.kz в пресс-службе столичного акимата.
Согласно сообщению ведомства:
"В соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Астане, утвержденными решением маслихата Астаны, отопительный сезон в столице начинается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 градусов и ниже в течение пяти суток".
Ранее метеорологи предупреждали, что 5, 6 и 7 сентября в Астане пройдут дожди. Днем температура воздуха составит +10+12°С. Ночью же опустится до пяти.
Кроме того, в Актюбинской и Костанайской областях ожидаются заморозки. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.
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