Когда в Астане включат отопление

Фото: pexels

Жителей и гостей Астаны погода не балует солнцем и теплом. По данным специалистов РГП "Казгидромет", ночью столбики термометров уже опускаются до 5-7 градусов. Когда в столице включат отопление, рассказали Zakon.kz в пресс-службе столичного акимата.

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