КНБ освободит заложников и нейтрализует террористов в промзоне Астаны
Фото: Zakon.kz
В промышленной зоне Астаны 18-19 октября служба специального назначения "А" Комитета национальной безопасности РК проведет тактические учения "Күз-2023", сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе КНБ 18 октября, в ходе учений отработают комплекс тренировочных действий по освобождению заложников и нейтрализации террористов.
"В рамках учений также предусмотрены мероприятия по переброске подразделений спецназа КНБ из других регионов в условный район антитеррористической операции", – сообщили в ведомстве.
В мае 2023 года председатель КНБ Ермек Сагимбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о предотвращении терактов в Казахстане.
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