Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

О задержании радикала заявили в КНБ

О задержании радикала заявили в КНБ Фото: пресс-служба КНБ РК
31 октября 2023 года сотрудники Комитета национальной безопасности при содействии полицейских задержали жителя Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что задержанный подозревается в пропаганде идей терроризма.

"При обыске по месту жительства изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование КНБ проводит по ч. 1 ст. 256 ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма") УК РК.

О задержании радикала заявили в КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению", – добавили в пресс-службе комитета.

Материал по теме

Двух радикальных исламистов задержали в Казахстане за пропаганду терроризма

30 октября 2023 года стало известно, что в Алматы и Туркестане задержали двух членов запрещенных в Казахстане экстремистских организаций. Они занимались пропагандой терроризма и поддерживали радикальных исламистов. Подробности по ссылке выше.

Читайте также

"Шахтерская солидарность": горняки рассказали историю спасения коллеги
Горняки рассказали, как спасали коллегу из шахты Костенко
Столичного блогера арестовали за прогулку с бараном
Столичного блогера арестовали за прогулку с бараном
Подпольную нарколабораторию ликвидировала полиция в Акмолинской области
Подпольную нарколабораторию организовали иностранцы в Акмолинской области
Динара Халдарова
КНБ Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления