О задержании радикала заявили в КНБ

31 октября 2023 года сотрудники Комитета национальной безопасности при содействии полицейских задержали жителя Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что задержанный подозревается в пропаганде идей терроризма.

"При обыске по месту жительства изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование КНБ проводит по ч. 1 ст. 256 ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма") УК РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению", – добавили в пресс-службе комитета.

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