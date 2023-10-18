Недвижимость изъяли у недобросовестных застройщиков в Астане
Фото: gov.kz
По актам прокурорского реагирования у недобросовестных застройщиков в Астане изъяли нежилые помещения, здание и земельный участок, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Астаны 18 октября, ведомство добилось возвращения в государственную собственность пятиэтажного здания с земельным участком и семи нежилых помещений, которые принадлежали недобросовестным застройщикам.
"Данные меры позволили восполнить бюджетные средства, затраченные на строительство проблемных объектов. Путем подачи семи исков защищены права свыше 100 дольщиков", – сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Объекты обманутых граждан передали от застройщиков жилищно-строительным кооперативам. Благодаря этому строительство объектов планируют завершить.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточат условия долевого строительства.
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