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Гиният разъяснила свое предложение ограничить выдачу прав и разрешения на оружие для незастрахованных

Гиният разъяснила свое предложение ограничить выдачу прав и разрешения на оружие для незастрахованных Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса 18 октября 2023 года разъяснила предложение ограничить выдачу водительских прав и разрешение на оружие для незастрахованных в ОСМС казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава высказалась по поводу своего предложения ограничить некоторые госуслуги, связанные со здоровьем.

"Это мировая практика. Во многих странах, в Германии, Норвегии, Великобритании, во всех развитых странах требуют (медстраховку для выдачи прав и разрешения на оружие. – Прим. ред.)... Сегодня в нашей стране более 3 тыс. в год погибают люди от ДТП, очень много ДТП. И из них половина погибают, в основном – молодые трудоспособные, дети, половина в тяжелом состоянии поступают в медорганизации. Когда люди попадают в такую ситуацию, как думаете, какая будет реакция на медработника, который спрашивает – а вы застрахованы?" – задалась Ажар Гиният вопросом.

При этом министр отметила, что экстренная помощь оказывается в рамках ГОБМП, но некоторые сложные травматологические операции находятся в системе ОСМС.

"Медработникам, думаете, приятно спрашивать: "Завтра вы должны идти на операцию, застрахованы вы или нет? Это все связано со здоровьем людей. Например, хотят получить справку. Это наше предложение, это хорошо, что мы это обсуждаем, оно еще будет обсуждаться. Но мы должны за свое здоровье отвечать. Поэтому по оружию – берут справку, а имеешь ли ты страховку, если что-то случится. Вы придете за помощью в медорганизацию. Поэтому медстраховку должны иметь все", – разъяснила Ажар Гиният.

9 октября 2023 года глава Министерства здравоохранения РК предложила запретить водить машину незастрахованным казахстанцам. В пресс-службе ведомства пояснили слова Ажар Гиният, отметив, что речь идет о выдаче прав на ношение оружия и водительских прав. В Минздраве считают, что такие документы следует оформлять только при условии присутствия гражданина в системе ОСМС. Подробнее тут.

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Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
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