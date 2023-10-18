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В Алматы эко-активисты проведут общегородской субботник

Акимат Алматы обратился к горожанам Фото: Zakon.kz
21 октября 2023 года в 10:00 по инициативе экосообщества Алматы и депутатов городского маслихата пройдет широкомасштабный общегородской субботник "Жаңа Қазақстан. Таза табиғат".

По данным городского акимата, в рамках субботника планируется очистка территории города, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также массовая посадка деревьев (подготовлено около 10 тысяч саженцев).

Кроме того, акиматом будет оказана поддержка по предоставлению саженцев и необходимого инвентаря (перчатки, мешки, лопаты, грабли), обеспечению питьевой водой участников акции, организации вывоза собранного мусора на полигон.

На время проведения мероприятия на всех участках запланирована большая культурно-развлекательная программа с проведением концертов и 15-минутной зарядки бодрости.

Основные места провдения субботника:

  1. На склоне "Кок-Тобе" со стороны ВОАД.
  2. На участке между индустриальной зоной Алматы и санитарно-защитной зоной кладбища "Батыс".
  3. Парк ALA.
  4. В мкр. Коккайнар вдоль набережной реки Боралдай.

Локальные субботники с участием коммунальных служб пройдут в каждом районе:

  • в Турксибском районе:

1. Роща Баума, вдоль БАК (от пр. Суюнбая до пр. Сейфуллина).

2. Мкр. Жас Канат (лог у д. 1/33), возле физкультурно-оздоровительного комплекса;

  • в Жетысуском районе:

1. Мкр. Айнабулак-4 (лог возле д. 190);

  • в Медеуском районе:

1. Склон "Кок-Тобе";

  • в Алмалинском районе:

1. Восточный берег озера Сайран;

  • в Ауэзовском районе:

1. Западный берег озера Сайран;

  • в Алатауском районе:

1. Вдоль набережной реки Боралдай, мкр. Коккайнар;

  • в Бостандыкском районе:

1. парк "Достык" (ул. Тимирязева, угол ул. Шашкина);

  • в Наурызбайском районе:

1. Мкр. Шугыла, пустующий участок южнее пр. Абая, восточнее ул. Алатау.

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