В Алматы эко-активисты проведут общегородской субботник
По данным городского акимата, в рамках субботника планируется очистка территории города, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также массовая посадка деревьев (подготовлено около 10 тысяч саженцев).
Кроме того, акиматом будет оказана поддержка по предоставлению саженцев и необходимого инвентаря (перчатки, мешки, лопаты, грабли), обеспечению питьевой водой участников акции, организации вывоза собранного мусора на полигон.
На время проведения мероприятия на всех участках запланирована большая культурно-развлекательная программа с проведением концертов и 15-минутной зарядки бодрости.
Основные места провдения субботника:
- На склоне "Кок-Тобе" со стороны ВОАД.
- На участке между индустриальной зоной Алматы и санитарно-защитной зоной кладбища "Батыс".
- Парк ALA.
- В мкр. Коккайнар вдоль набережной реки Боралдай.
Локальные субботники с участием коммунальных служб пройдут в каждом районе:
- в Турксибском районе:
1. Роща Баума, вдоль БАК (от пр. Суюнбая до пр. Сейфуллина).
2. Мкр. Жас Канат (лог у д. 1/33), возле физкультурно-оздоровительного комплекса;
- в Жетысуском районе:
1. Мкр. Айнабулак-4 (лог возле д. 190);
- в Медеуском районе:
1. Склон "Кок-Тобе";
- в Алмалинском районе:
1. Восточный берег озера Сайран;
- в Ауэзовском районе:
1. Западный берег озера Сайран;
- в Алатауском районе:
1. Вдоль набережной реки Боралдай, мкр. Коккайнар;
- в Бостандыкском районе:
1. парк "Достык" (ул. Тимирязева, угол ул. Шашкина);
- в Наурызбайском районе:
1. Мкр. Шугыла, пустующий участок южнее пр. Абая, восточнее ул. Алатау.