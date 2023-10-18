Более 50 тысяч гектаров земли незаконно раздали чиновники в СКО

247 участков пастбищ, которые местные чиновники незаконно предоставили в пользование, вернули в собственность государства после вмешательства прокуратуры в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры СКО 18 октября, в ведомстве проанализировали ситуацию с предоставлением пастбищных земель и обнаружили, что местные власти в нарушение Земельного кодекса незаконно выделили 348 участков общей площадью 54 тыс. гектаров.





"По мерам надзорного органа акимат области и Департамент по управлению земельными ресурсами путем подачи исков в суд обеспечили возврат 247 земельных участков площадью 38 тыс. га, по оставшимся участкам работа продолжается", – сообщили в прокуратуре.

Чтобы устранить дефицит пастбищ, прокуратура рекомендовала акиматам увеличить площадь земель населенных пунктов на 114 тыс. гектаров и заключить меморандумы с аграриями. Эти рекомендации местные власти выполнили, в результате в СКО снизили дефицит пастбищ с 538 тыс. до 386 тыс. гектаров.

В конце сентября стало известно, что в Кызылординской области государству вернули землю общей стоимостью 218 млн тенге.