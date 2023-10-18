Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Более 50 тысяч гектаров земли незаконно раздали чиновники в СКО

Более 50 тысяч гектаров земли незаконно раздали чиновники в СКО Фото: freepik
247 участков пастбищ, которые местные чиновники незаконно предоставили в пользование, вернули в собственность государства после вмешательства прокуратуры в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры СКО 18 октября, в ведомстве проанализировали ситуацию с предоставлением пастбищных земель и обнаружили, что местные власти в нарушение Земельного кодекса незаконно выделили 348 участков общей площадью 54 тыс. гектаров.


"По мерам надзорного органа акимат области и Департамент по управлению земельными ресурсами путем подачи исков в суд обеспечили возврат 247 земельных участков площадью 38 тыс. га, по оставшимся участкам работа продолжается", – сообщили в прокуратуре.

Чтобы устранить дефицит пастбищ, прокуратура рекомендовала акиматам увеличить площадь земель населенных пунктов на 114 тыс. гектаров и заключить меморандумы с аграриями. Эти рекомендации местные власти выполнили, в результате в СКО снизили дефицит пастбищ с 538 тыс. до 386 тыс. гектаров.

В конце сентября стало известно, что в Кызылординской области государству вернули землю общей стоимостью 218 млн тенге.

Читайте также

МИД РК опроверг информацию о погибшем и двух пропавших казахстанцах в Израиле
МИД РК опроверг информацию о погибшем и двух пропавших казахстанцах в Израиле
Обширный антициклон в Казахстане: синоптики рассказали о погоде на 19 октября
Обширный антициклон в Казахстане: синоптики рассказали о погоде на 19 октября
Жители аварийного жилья получили новые квартиры в Астане
Жители аварийного жилья получили новые квартиры в Астане
Никита Дробны
Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Моя сборная выиграла: что творилось в раздевалка после победного матча Казахстан-Финляндия
Моя сборная выиграла: что творилось в раздевалке после победного матча Казахстан – Финляндия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления