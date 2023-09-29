Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Землю стоимостью 218 млн тенге вернули государству в Кызылординской области

Землю стоимостью 218 млн тенге вернули государству в Кызылординской области Фото: pexels
Незаконно переданные инвесторам земельные участки общей кадастровой стоимостью 218 млн тенге вернули государству в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 29 сентября, после анализа соблюдения законности в сфере земельных отношений ведомство внесло 14 представлений и один протест об устранении нарушений, привлекло к дисциплинарной ответственности 37 лиц, взыскало в бюджет 25 млн тенге и защитило права 270 дольщиков. В госсобственность вернули крупные земельные участки.

В прокуратуре отметили, что на баланс государства вернули землю стоимостью 115 млн тенге, которую предоставили инвестору, так и не реализовавшему совместный проект с АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконур". Также государство получило обратно участок стоимостью 21,8 млн тенге в Сырдарьинском районе и 54 участка пастбищ общей стоимостью 80 млн тенге, которые не использовали по назначению. На одном из таких участков не вели никакой реальной деятельности целых 22 года.

"По инициативе прокуратуры выявлены 360 неосвоенных земельных участков площадью 602,3 га с целевым назначением для предпринимательства. По представлению прокуратуры Департамент по управлению земельными ресурсами Кызылординской области внес предписания владельцам 150 земельных участков и принимает меры по принудительному возврату их государству", – отметили в прокуратуре региона.

В августе земельный участок стоимостью 7 млрд тенге вернули в госсобственность в Алматы.

Читайте также

перекрытие улицы
Какие улицы будут перекрыты 1 октября в Алматы
Повышенное загрязнение воздуха ожидается в четырех городах Казахстана
Повышенное загрязнение воздуха ожидается в четырех городах Казахстана
Адмпротокол и наказание за срубленную ветку получил житель Актау
Адмпротокол и наказание за срубленную ветку получил житель Актау
Никита Дробны
Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
Как выглядит медальная таблица летней Азиады после шестого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого дня соревнований
мошенник
Нацбанк предупредил казахстанцев о новых схемах мошенничества
Последнее суперлуние: что ждет каждый знак зодиака
Последнее суперлуние: что ждет каждый знак зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления