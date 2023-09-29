Землю стоимостью 218 млн тенге вернули государству в Кызылординской области

Незаконно переданные инвесторам земельные участки общей кадастровой стоимостью 218 млн тенге вернули государству в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 29 сентября, после анализа соблюдения законности в сфере земельных отношений ведомство внесло 14 представлений и один протест об устранении нарушений, привлекло к дисциплинарной ответственности 37 лиц, взыскало в бюджет 25 млн тенге и защитило права 270 дольщиков. В госсобственность вернули крупные земельные участки.

В прокуратуре отметили, что на баланс государства вернули землю стоимостью 115 млн тенге, которую предоставили инвестору, так и не реализовавшему совместный проект с АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконур". Также государство получило обратно участок стоимостью 21,8 млн тенге в Сырдарьинском районе и 54 участка пастбищ общей стоимостью 80 млн тенге, которые не использовали по назначению. На одном из таких участков не вели никакой реальной деятельности целых 22 года.

"По инициативе прокуратуры выявлены 360 неосвоенных земельных участков площадью 602,3 га с целевым назначением для предпринимательства. По представлению прокуратуры Департамент по управлению земельными ресурсами Кызылординской области внес предписания владельцам 150 земельных участков и принимает меры по принудительному возврату их государству", – отметили в прокуратуре региона.

В августе земельный участок стоимостью 7 млрд тенге вернули в госсобственность в Алматы.