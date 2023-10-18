Прорвало трубу: в одном из районов Алматы отключили горячую воду и отопление

Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы на несколько часов отключат от горячей воды и отопления, сообщает Zakon.kz.

Ряд жилых и иных зданий, расположенных в контуре улиц Розыбакиева – Ходжанова – Гагарина – Короленко, отключили от теплоснабжения из-за нештатной ситуации, возникшей на одном из участков магистральной теплосети.

"Экстренной заменой давшего сбой сегмента трубопровода диаметра 800 мм, введенного в эксплуатацию в 1976 году, занимается аварийная бригада", – сообщили в тепловых сетях.





Как отметили в компании, восстановить подачу тепла и горячей воды в названном городском секторе планируется к полуночи.

В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар) рекомендуется не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем, позвонив по номерам:



+7 (727) 378-06-65 (круглосуточно) или

+7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00 часов).

Алматы начали подключать отопление с 10 октября.