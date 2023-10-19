Токаев рассказал, какой должна быть общественная этика в Казахстане

Новая общественная этика в Казахстане должна быть основана на идеях справедливости и гуманизма, взаимном доверии и ответственности. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 19 октября, глава государства высказался о формировании новой общественной этики в своем обращении к участникам XI Гражданского форума. Он подчеркнул, что форум за 20 лет доказал свою востребованность и эффективность.

"Созидательные инициативы и конструктивные предложения, выдвигаемые на форуме, вносят большой вклад в развитие гражданского общества и укрепление общенационального диалога. Неправительственные и благотворительные организации, гражданские активисты и волонтеры проявляют искреннее неравнодушие к судьбе Родины, активно участвуя в решении актуальных проблем общества", – подчеркнул президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, общественники и волонтеры показывают пример солидарности и деятельного патриотизма, помогают сохранять единство и согласие в стране.





"В условиях проводимых нами масштабных преобразований особое значение обретает формирование новой общественной этики, основанной на идеях справедливости и гуманизма, взаимном доверии и ответственности, законе и порядке, культе знаний и труда", – указал Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил уверенность, что плодотворное партнерство между государством и неправительственными организациями поможет всестороннему прогрессу страны и построению Справедливого Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев прокомментировал политическую ситуацию на Ближнем Востоке.