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Токаев рассказал, какой должна быть общественная этика в Казахстане

Токаев рассказал о новой общественной этике в Казахстане Фото: akorda.kz
Новая общественная этика в Казахстане должна быть основана на идеях справедливости и гуманизма, взаимном доверии и ответственности. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 19 октября, глава государства высказался о формировании новой общественной этики в своем обращении к участникам XI Гражданского форума. Он подчеркнул, что форум за 20 лет доказал свою востребованность и эффективность.

"Созидательные инициативы и конструктивные предложения, выдвигаемые на форуме, вносят большой вклад в развитие гражданского общества и укрепление общенационального диалога. Неправительственные и благотворительные организации, гражданские активисты и волонтеры проявляют искреннее неравнодушие к судьбе Родины, активно участвуя в решении актуальных проблем общества", – подчеркнул президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, общественники и волонтеры показывают пример солидарности и деятельного патриотизма, помогают сохранять единство и согласие в стране.


"В условиях проводимых нами масштабных преобразований особое значение обретает формирование новой общественной этики, основанной на идеях справедливости и гуманизма, взаимном доверии и ответственности, законе и порядке, культе знаний и труда", – указал Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил уверенность, что плодотворное партнерство между государством и неправительственными организациями поможет всестороннему прогрессу страны и построению Справедливого Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев прокомментировал политическую ситуацию на Ближнем Востоке.

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