Президент Казахстана: Мы должны ценить стабильность и согласие

Казахстан должен быть справедливым, безопасным, чистым и сильным государством. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Во время торжественного мероприятия по случаю Дня Республики глава государства уточнил, что это национальная стратегическая цель, общая задача и священный долг всех граждан.

"Для того, чтобы стать передовой страной, нам предстоит преодолеть еще немало рубежей. Мы должны ценить стабильность и согласие. Особенно важно правильно разъяснять эти ценности подрастающему поколению, давать ему верные жизненные ориентиры. Будущее нашей страны – в руках молодежи. Поэтому нужно воспитывать наших молодых людей, прежде всего, как ответственных граждан – "Адал азамат". Ответственный гражданин – это человек, который уважает свою страну и народ, соблюдает законы, стремится к знаниям, привержен национальным ценностям и вносит вклад в укрепление единства страны". Касым-Жомарт Токаев

В дополнении президент отметил, что процветание Казахстана – в руках патриотичной, дисциплинированной, образованной, культурной, активной и интеллектуальной молодежи.

"Молодое поколение должно расти, осознавая, что человек, верящий в свои силы, прогрессивный, образованный, предприимчивый и трудолюбивый, никогда не будет от кого-либо зависеть. Если каждый гражданин будет предан своему делу, аккуратен и сосредоточен, то и все государство будет успешным". Касым-Жомарт Токаев

Как добавил Токаев: "Мы должны стать конкурентоспособной нацией".

"Это, в первую очередь, вопрос качества нации. Наши граждане должны быть современными, прогрессивно мыслящими и творческими. В нынешнее крайне сложное, переменчивое и полное противоречий время быть передовой страной – нелегкая задача. Поэтому мы будем принимать смелые решения и решительно двигаться вперед, к светлому будущему. Абсолютно уверен, что только в этом случае наше время сохранится в сознании народа как историческая эпоха великого перелома". Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме Касым-Жомарт Токаев рассказал о результатах социальной политики Казахстана



Кроме того, Токаев заявил, что в стране формируется новая элита из молодых предпринимателей, ученых, инженеров и IT-специалистов, способных развивать высокотехнологичный бизнес и науку.

