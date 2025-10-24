#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Политика

Президент Казахстана: Мы должны ценить стабильность и согласие

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 13:11 Фото: akorda.kz
Казахстан должен быть справедливым, безопасным, чистым и сильным государством. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Во время торжественного мероприятия по случаю Дня Республики глава государства уточнил, что это национальная стратегическая цель, общая задача и священный долг всех граждан.

"Для того, чтобы стать передовой страной, нам предстоит преодолеть еще немало рубежей. Мы должны ценить стабильность и согласие. Особенно важно правильно разъяснять эти ценности подрастающему поколению, давать ему верные жизненные ориентиры. Будущее нашей страны – в руках молодежи. Поэтому нужно воспитывать наших молодых людей, прежде всего, как ответственных граждан – "Адал азамат". Ответственный гражданин – это человек, который уважает свою страну и народ, соблюдает законы, стремится к знаниям, привержен национальным ценностям и вносит вклад в укрепление единства страны".Касым-Жомарт Токаев

В дополнении президент отметил, что процветание Казахстана – в руках патриотичной, дисциплинированной, образованной, культурной, активной и интеллектуальной молодежи.

"Молодое поколение должно расти, осознавая, что человек, верящий в свои силы, прогрессивный, образованный, предприимчивый и трудолюбивый, никогда не будет от кого-либо зависеть. Если каждый гражданин будет предан своему делу, аккуратен и сосредоточен, то и все государство будет успешным".Касым-Жомарт Токаев

Как добавил Токаев: "Мы должны стать конкурентоспособной нацией".

"Это, в первую очередь, вопрос качества нации. Наши граждане должны быть современными, прогрессивно мыслящими и творческими. В нынешнее крайне сложное, переменчивое и полное противоречий время быть передовой страной – нелегкая задача. Поэтому мы будем принимать смелые решения и решительно двигаться вперед, к светлому будущему. Абсолютно уверен, что только в этом случае наше время сохранится в сознании народа как историческая эпоха великого перелома".Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 13:11
Касым-Жомарт Токаев рассказал о результатах социальной политики Казахстана

Кроме того, Токаев заявил, что в стране формируется новая элита из молодых предпринимателей, ученых, инженеров и IT-специалистов, способных развивать высокотехнологичный бизнес и науку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев заявил о необходимости обеспечить справедливое налогообложение
18:40, 12 сентября 2023
Токаев заявил о необходимости обеспечить справедливое налогообложение
Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана
08:55, 20 ноября 2022
Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана
Токаев: Мы должны продовольствие исключить из-под воздействия любых санкций
16:37, 24 августа 2023
Токаев: Мы должны продовольствие исключить из-под воздействия любых санкций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: