В Кокшетау благоустроят дворы и набережную

В административном центре Акмолинской области ведется работа, направленная на улучшение благосостояния горожан.

Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау осуществляется определенная комплексная работа, направленная на благоустройство дворов, строительство новых парков отдыха для горожан, а также озеленение и улучшение набережной территории.

"Начаты работы по капитальному ремонту дворовых территорий микрорайона Жайлау. Завершается реализация проекта по капитальному ремонту дворовых территорий в границах улиц Абая-Габдуллина-Ташенова-Ауельбекова. Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту дворовых территорий в границах улиц Абая-Габдуллина-Ауельбекова-проспекта Н. Назарбаева. Также запланировано строительство 8 спортивных и 5 детских площадок. К тому же намечается строительство и реконструкция двух парков и 20 скверов. По 10 скверам будут разработаны ПСД", – сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокшетау.

По информации ведомства, проект по благоустройству набережной состоит из трех частей.

"Первый проект – строительство набережной зоны вдоль озера Копа от улиц Кенесары до Центра крови, силами ТОО "Абат Құрылыс" работы завершены. Второй – строительство набережной зоны от Центра крови до старого аэропорта. Также ведется реализация проекта "Строительство набережной зоны вдоль озера Копа от микрорайона Старый аэропорт до мкр. Сарыарка", планируемое завершение работ – до конца года", – акцентировали в отделе ЖКХ Кокшетау.

Сообщается, что работы по улучшению эстетического вида областного центра продолжаются. Объявлены конкурсные процедуры по проектам "Строительство дорог вдоль озера Копа от улицы Кенесары до моста" и "Реконструкция дороги проспекта Н. Назарбаева от улицы Куанышева до объездной дороги", протяженность участка – около двух километров.

Одним из крупных проектов уходящего года является строительство парка в поселке Красный Яр.

Алма Байгужина