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В Акмолинской области ликвидировано 57 стихийных свалок

В Акмолинской области ликвидированы 57 стихийных свалок Фото: Рамиль Дусумов
В регионе ведется работа, направленная на улучшение экологической обстановки.

Напомним, министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев рассказал о текущей ситуации с ликвидацией свалок в регионах. Самое большое количество выявлено в Акмолинской области – 830, в Карагандинской – 745.

В связи с этим уполномоченными органами совместно с региональной службой коммуникаций и представителями СМИ был организован выезд в Аршалынский район, в котором проведен рейд по проблемным стихийным свалкам.

В поселке Жибек жолы Аршалынского района образовалась стихийная свалка около 10 гектаров, выбрасывают абсолютно все: строительные материалы, пищевые отходы, мебель, множество различных вещей: коробки, пакеты с мусором.

Неудивительно, что свалка стала излюбленным местом тараканов, птиц и крыс. Запах стоит ужасающий, невозможно дышать без маски, жители поселка бьют тревогу и просят решить вопрос со свалками.

В Департаменте экологии Акмолинской области и ЖКХ Аршалынского района прокомментировали ситуацию.

"На сегодняшний день совместно с акиматом области создан план мероприятий по ликвидации незаконных свалок. В данный момент в регионе насчитывается более 800 скоплений стихийного мусора, 257 из них уничтожены силами местных исполнительных органов. Работа ведется комплексная, я уверен, что к концу октября мы освоим более 50% намеченного плана".Представитель департамента экологии Акмолинской области Арыстанбек Таскынбай

Чиновники на местах также проводят работу, направленную на стабилизацию экологической обстановки.

"В настоящий момент ведутся работы, будем перерабатывать и вывозить данный мусор. Для жителей эта свалка является большой проблемой, мусор разлетается, недалеко проходит речка, портится экология. На сегодняшний день нами готовится проект создания полигона твердо-бытовых отходов, в следующем году рассчитываем на помощь областного бюджета, думаем, что у нас получится исправить эту проблему". Глава отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района Иван Ратушняк

Стоит отметить, что Департамент экологии планирует продолжить рейдовые мероприятия совместно с акиматами, отделами полиции и ЖКХ по имеющимся свалкам и решать вопрос их ликвидации.

Автор: Алма Байгужина

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