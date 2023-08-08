Члены ОПГ в Павлодарской области помогли бизнесменам скрыть 6,8 млрд тенге налогов

В Павлодарской области вынесли приговор членам ОПГ, которые за денежное вознаграждение помогали недобросовестным бизнесменам уклоняться от уплаты налогов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 8 августа, в Павлодарской области завершился суд над членами организованной преступной группы, которые за материальное вознаграждение помогли недобросовестным предпринимателям скрыть от государства налоги на общую сумму 6,8 млрд тенге.

"Доказано, что лидер ОПГ и девять ее членов оформили на подставных лиц 26 аффилированных компаний, от имени которых в течение четырех лет выписали фиктивные счета-фактуры на сумму более 18 млрд тенге. Услугами преступной группы воспользовались 225 предприятий, в том числе энергопередающая компания, которая завышала свои расходы, что позволило незаконно повысить тариф на электроэнергию", – сообщили в АФМ.

В конце концов преступную группу разоблачили, а созданные ею подставные фирмы ликвидировали. Компаниям, которые прибегали к "услугам" ОПГ, выставили уведомления об уплате налогов более чем на 560 млн тенге. Потребителям электроэнергии снизили неправомерно повышенный тариф и возместили свыше 580 млн тенге.

"Лидер ОПГ приговорен к восьми годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, остальным ее членам назначено наказание от трех до восьми лет лишения свободы", – отметили в АФМ.

Ранее Антикор сообщил, что первый заместитель акима ЗКО признал вину в коррупции.