Инициативы главы государства способствуют активному увеличению НПО в регионах Казахстана

Делегаты XI Гражданского форума "Справедливый Казахстан – для всех и каждого – главный вектор развития гражданского общества" заявили, что инициативы президента Касым-Жомарта Токаева способствовали более эффективному развитию гражданского общества, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в рамках форума прошло пленарное заседание, в котором участвовали председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, министр культуры и информации РК Аида Балаева, постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, лидеры НПО, депутаты Парламента, представители госорганов, бизнес-сообществ, гражданские активисты из всех регионов страны.



"Глава государства уделяет большое внимание развитию сельских территорий. Указ "О Концепции развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы" был подписан первым после инаугурации. В Послании "Экономический курс Справедливого Казахстана" президент отметил, что для развития села принципиально важна поддержка малых хозяйств. И здесь свой весомый вклад также может вносить и вносит неправительственный сектор. В целом, из более чем 18 тысяч НПО, действующих в Казахстане, в регионах активно работают свыше 5 тысяч. Мы видим, что инициативы Касым-Жомарта Токаева способствуют активному увеличению НПО именно в регионах", – отметила министр культуры и информации Аида Балаева.

Делегаты форума, гражданские активисты, прибывшие на мероприятие из всех регионов страны, говорили о том, что инициативы главы государства в том числе и по разработке "Концепции развития гражданского общества до 2030 года", закона "Об общественном контроле", внесении законодательных поправок по созданию единого легитимного института онлайн-петиций, изменений в законодательство об общественных советах, о благотворительности, волонтерской деятельности, государственном социальном заказе и грантовом финансировании НПО сказались на эффективной работе объединений.

Впечатляют результаты работы "Фонда местных сообществ Енбекшиказахского района", который уже 16 лет активно работает над повышением уровня жизни сельского населения. Благодаря реализации более 70 проектов в развитие района было инвестировано свыше 1 миллиарда тенге. Фонд активно уделяет внимание образовательным проектам, таким как "Центр агробизнеса" в селе Шелек, на базе которого обучение прошли более 5 тысяч человек. Производственный кооператив "Фермеры Шелека", созданный при фонде, успешно реализует сельхозпродукцию, вовлекая в проект свыше 400 человек.

Руководитель фонда Бахытгуль Ельчибаева заверила о готовности большой армии общественных организаций активно участвовать в масштабных экономических реформах, инициированных руководством страны.