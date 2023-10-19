Слух о смене часового пояса в Мангистауской области опровергли

Акимат Мангистауской области опроверг слухи о том, что с 1 декабря в регионе якобы переведут часы и начнут жить по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает региональное издание Lada.kz, рассылку о переводе часов начали распространять жители Актау через соцсети и мессенджеры. Авторы фейка утверждали, что в нескольких регионах, включая Мангистаускую область, якобы сменят часовой пояс.

В рассылке говорилось, что по времени Астаны с 1 декабря начнут жить Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области. Власти Мангистауской области опровергли эту информацию.

"В акимате Мангистауской области сообщили, что им таких распоряжений не поступало, а соответственно, о рассылаемой информации ничего не известно", – пишет Lada.kz.

Слухи о пересмотре часовых поясов в Казахстане появились еще в начале 2023 года. Они были основаны на словах председателя комитета технического регулирования и метрологии (КТРМ) Минторговли РК Куаныша Еликбаева. Представитель министерства заявил, что по этому вопросу сформируют рабочую группу. Однако о конкретных решениях по смене часовых поясов с того момента не сообщали.

Ранее казахстанцев предупредили о том, что в Сети появилось фейковое видео с использованием образа Касым-Жомарта Токаева.