Власти опровергли слух о переходе Мангистауской области с 1 декабря на столичное время

Жители Мангистауской области распространяют сообщения в мессенджерах и социальных сетях о том, что с 1 декабря 2023 года время в регионе будет переведено на столичное, сообщает Zakon.kz.

В Управлении внутренней политики Мангистауской области сообщили, что в настоящее время решение по данному вопросу не принято.



"Решение данного вопроса будет принято после детального изучения, а также широкого обсуждения с общественностью", – сказал Lada.kz заместитель руководителя Управления внутренней политики Мангистауской области Акай Мусалиев.

Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов рассказали, изменят ли в Казахстане часовые пояса.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента 22 ноября депутат Еркин Абиль предложил отказаться от лишних часовых поясов в Казахстане и ввести один для всей страны.