Кибермошенники использовали ИИ для видео с Токаевым

В Казнете распространяют фейковое видео с призывами президента Касым-Жомарта Токаева инвестировать в новую платформу Илона Маска, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Stopfake.kz проверили этот ролик при помощи онлайн-детектора дипфейков и установили, что видео сгенерировано нейросетью.

Таким образом, верить распространяемому сообщению не нужно.

Кроме того, ни в одном из СМИ нет сообщений о том, что Илон Маск и правительство Казахстана совместно разработали некую инвестиционную платформу.

Подобная информация отсутствует и на официальном сайте президента.

"Видео с участием президента Казахстана – дипфейк, а инвестиционной платформы от Илона Маска не существует", – сказано в заключении.

Мошенники не первый раз используют имя официального представителя страны для преступных деяний. К примеру, 27 сентября 2023 года сообщалось, что в Казнете распространяют мошенническую рекламу с использованием фотографии премьер-министра Алихана Смаилова.