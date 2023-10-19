Опасная работа или один день из жизни уральского пожарного

Более 15 лет майор гражданской защиты Манарбек Султанов борется со стихией – тушит пожары и спасает людей не только из огня, но и во время наводнений, снежных заносов на дорогах в ЗКО. За эти годы из рядового огнеборца он дорос до руководителя, заместителя начальника пожарной части.

Но до сих пор на самые сложные пожары и ЧС профессионал выезжает сам, чтобы своим примером поддерживать бойцов. Сейчас Манарбек Султанов служит заместителем начальника пожарной части №8 города Уральска. Рассказывает, что в органы пожарной охраны пришел в 2008 году. Тогда они вместе с другом мечтали поступать в академию МВД. Но, подышав "одним воздухом" с коллегами из пожарного братства, Манарбек Султанов твердо решил для себя - он станет спасателем. В итоге поступил в Кокчетавский технический институт по линии МЧС.



"Если бы судьба не связала меня с пожарной охраной, даже не представляю, каким сложился бы мой путь, и сколько записей было бы в моей трудовой книжке. Даже не знаю, какая другая сфера деятельности могла бы стать для меня таким же любимым делом", – рассуждает Манарбек Султанов.

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

После окончания института по распределению он начал работать в Специализированной пожарной части №1 в должности начальника караула.

"С первых дней дежурства мне понравились взаимоотношения в карауле и в подразделении – коллектив был дружным, сплоченным. Сразу ощутил, как будто попал в семью: с коллегами можно было поделиться сомнениями, поговорить по душам, спросить совета у старшего, приготовить обед, вместе попить чаю. Между коллегами были теплота, уважение друг к другу, тогда я понял, что сделал выбор профессии правильно", – делится Манарбек Султанов.

Первый пожар

Помнит ли он свой первый пожар? Не раздумывая, он отвечает, что помнит его в деталях, как будто все было не 15 лет назад, а только вчера. Звонок о пожаре поступил ночью – горел частный дом в районе "Мясокомбината". По прибытию на место пожарные обнаружили, что открытое пламя охватило не один дом, за считанные минуты оно перекинулось на крышу соседнего дома.

Картина была страшная – огонь поднимался до нескольких метров в высоту, шифер на крыше трещал и разлетался кусками по сторонам. Манарбек Султанов вспоминает, что даже в первый момент он не позволил страху овладеть собой. Вызвал помощь и в составе звена приступил к поиску пострадавших.

На улице столпились жители из соседних домов – среди людей была паника: сумеют ли пожарные вовремя остановить стену огня? Тушить пожар пришлось до самого утра. Рассвет пожарные встречали на развалинах сгоревшего дома.

Хозяева дома – супруги пожилого возраста – погибли. Спасти их у пожарных не было возможности – те задохнулись угарным газом еще до прибытия пожарного расчета.

А тогда, после своего первого боевого задания, Манарбек Султанов никак не мог отпустить ситуацию и постоянно прокручивал в голове один и тот же вопрос: почему они не успели спасти людей?

"С гибелью людей за время работы мне приходилось сталкиваться не раз. Но привыкнуть к этому невозможно. Всегда в душе возникает горечь от утраты человеческой жизни. Самое страшное – это когда погибают дети, практически всегда – по ошибке взрослых. Огонь – это стихия, к ней, как и к воде, нельзя относиться беспечно. Но часто люди этого не хотят понимать", – рассуждает Манарбек Султанов.

За эти годы пожарный видел многое: слезы, гнев людей, которые требуют погасить огонь немедленно, но при этом не заливать квартиру или дом водой, чтобы там не пострадали мебель, не размокли ценные вещи. Он привык быть сдержанным, немногословным, волну агрессии встречать спокойно, при любых обстоятельствах выполнять свою задачу - тушить, спасать, эвакуировать.

Манарбек Султанов подчеркивает, что в его профессии остаются только хладнокровные люди, с сильной психикой, при этом склонные к состраданию, принятию чужой боли. Он отмечает, что пожарные – универсалы, они участвуют в ликвидации большинства чрезвычайных ситуаций, сталкиваются в работе не только с огнем, но и с наводнениями, бурями, селями, снежными заносами.

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

В 2022 году во время наводнения в Чингирлауском районе ЗКО из берегов вышла речка Утва. В зоне затопления оказались близлежащие поселки. Спешно сотрудники всех формирований ДЧС ЗКО выехали на эвакуацию населения из затопленных сел. Манарбек Султанов был среди тех, кто оказывал помощь людям. В прорезиненном спецкостюме, по грудь в холодной воде, он вместе с рядовыми бойцами противопожарной службы на себе выносил из подтопленных домов детей и пожилых людей, из хозпостроек спасал скот. Тогда Манарбек своими глазами увидел, что их союзник и друг – вода – может быть такой же неуправляемой и страшной стихией, как огонь. Талая вода огромными потоками прибывала в села из степи, смывая на своем пути дамбы и дороги, разрушала саманные постройки и заходила в дома.

Тогда спасатели успели эвакуировать людей вовремя. Ни один из жителей затопленных сел во время паводка не пострадал. Как им удалось это сделать, каких нечеловеческих усилий это стоило? Сам Султанов объясняет, что среди спасателей не задержится тот, кто физически не крепок. В течение нескольких минут после поступления сигнала тревоги о пожаре огнеборец уже должен быть в полной амуниции. Спуск к пожарной машине – несколько секунд.

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Боевая огнезащитная форма пожарного с ранцем весит не менее 10 килограммов. В этой амуниции нередко пожарным приходится проводить целые сутки во время тушения пожаров – обходить километры лесных массивов, заливать водой десятки гектаров степи. Раскладка пожарных рукавов на месте тушения пожара – это отдельная наука, и счет тут тоже идет практически всегда на секунды.

Чтобы бойцы были в хорошей форме, 2-3 раза в неделю они посещают занятия по физподготовке. И дело не обходится только рядовыми упражнениями, есть в их программе и лазание по канату, и ходьба по перекладине на высоте – эти важные навыки оттачивают огнеборцы в расчете на то, что бывают ситуации, когда им необходимо взбираться на балконы, спускаться с крыш в горящие здания.

"Хороший пожарный должен обладать отличной интуицией, чтобы предугадывать развитие сложившейся ситуации при пожаре. Обязательно у него должно быть хладнокровное мышление, чтобы принимать правильные решения. В мои обязанности, как руководителя подразделения, также входит руководство действиями личного состава при тушении сложных пожаров, передача боевого опыта молодому поколению". Манарбек Султанов

За годы службы у него выработалась привычка - одним глазом он там, на пожаре, другим зорко смотрит, чтобы личный состав был в порядке: никто не был ранен, не приблизился к огню на опасное расстояние. Он в прямом смысле отец-командир для своих огнеборцев - в ответе не только за себя, но и за своих сотрудников.

"Настоящими батями-командирами для меня, моими наставниками в службе были прожженные боевым опытом прапорщики Алексей Николаевич Егоров, Николай Николаевич Герасимов, старшина Мейрамбек Кайырсапарұлы Турсынбаев. Это профессионалы своего дела. Я благодарен им за переданный мне огромный багаж опыта, которым я по сей день пользуюсь и передаю молодой смене", – говорит Манарбек Султанов.

Им приходится тушить не только лес, степь, частные дома. Зачастую они тушат и мусорки, и подвалы. Но какой бы ни был пожар, огнеборцы всегда испытывают удовлетворение от того, что вовремя нашли очаг, быстро ликвидировали пожар. Манарбек Султанов говорит, что уважает свою работу и испытывает гордость от того, что делает для людей.