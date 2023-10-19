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В Атырауской области более половины пациентов, заболевших корью, оказались не привиты

В Атырауской области более половины пациентов, заболевших корью, оказались не привиты Фото: pixabay
В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области рассказали о ситуации с заболеваемостью корью.

В настоящее время в отделении для больных корью лечение получают 74 пациента.

67 из них – дети, 21 ребенок – до года, дети в возрасте от 1 до 14 лет – 46, беременные женщины – 2, взрослые – 5.

Из числа заболевших: 17,8% пролеченных пациентов не достигли возраста вакцинации, 3,4% имели неизвестный прививочный статус, 18,8% были привиты и 60% не были привиты.

В период с 2 марта по 19 октября 2023 года на территории Атырауской области зарегистрировано 724 случая кори, из них девять пациентов в тяжелом состоянии прошли лечение в отделении интенсивной терапии. На сегодняшний день в отделении реанимации больных корью нет.


"Летальных исходов среди обратившихся за медицинской помощью с коревой инфекцией не зарегистрировано".Пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области

Прививку от кори можно получить в поликлинике по месту регистрации.

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