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В Атырауской области скончался спасатель

В Атырауской области скончался спасатель, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 13:53 Фото: pxhere
15 мая 2024 года в Атырауской области из-за осложнений, вызванных болезнью, скончался спасатель. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе областного Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что Ілияс Әбдіқасым работал в органах с 2020 года.

За время работы зарекомендовал себя в качестве профессионального и ответственного спасателя.

У него остались жена и двое детей.

ДЧС Атырауской области выразил соболезнования его семье и близким.

В апреле 2024 года в Северо-Казахстанской области скончался 45-летний спасатель. Он прибыл из Туркестанской области в город Тайынша для оказания помощи в проведении противопаводковых мероприятий.

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