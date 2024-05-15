В Атырауской области скончался спасатель

15 мая 2024 года в Атырауской области из-за осложнений, вызванных болезнью, скончался спасатель. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе областного Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что Ілияс Әбдіқасым работал в органах с 2020 года.

За время работы зарекомендовал себя в качестве профессионального и ответственного спасателя.

У него остались жена и двое детей.

ДЧС Атырауской области выразил соболезнования его семье и близким.

В апреле 2024 года в Северо-Казахстанской области скончался 45-летний спасатель. Он прибыл из Туркестанской области в город Тайынша для оказания помощи в проведении противопаводковых мероприятий.