В Атырауской области скончался спасатель
Фото: pxhere
15 мая 2024 года в Атырауской области из-за осложнений, вызванных болезнью, скончался спасатель. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе областного Департамента по чрезвычайным ситуациям.
Отмечено, что Ілияс Әбдіқасым работал в органах с 2020 года.
За время работы зарекомендовал себя в качестве профессионального и ответственного спасателя.
У него остались жена и двое детей.
ДЧС Атырауской области выразил соболезнования его семье и близким.
В апреле 2024 года в Северо-Казахстанской области скончался 45-летний спасатель. Он прибыл из Туркестанской области в город Тайынша для оказания помощи в проведении противопаводковых мероприятий.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript