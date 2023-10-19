Отделался штрафом: в Алматинской области наказали районного акима

В Алматинской области привлекли к ответственности акима Карасайского района за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает Zakon.kz.

Так, в ходе мониторинга антикоррупционная служба выявила, что аким назначил кандидата на должность и.о. руководителя отдела предпринимательства Карасайского района без представления деклараций об активах и обязательствах.



"Руководитель отдела является лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций. В связи с чем непредставление деклараций является нарушением требований, предусмотренных статьей 680 КоАП РК (Непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции)". Антикоррупционная служба Алматинской области

В отношении акима составили административный протокол. Обвиняемый вину признал в полном объеме.

В результате на акима наложили штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).

Ранее акима Щучинска Олжаса Нурмагамбетова наказали за скандальный прямой эфир с населением. Десятки жителей, обратившиеся с вопросами и предложениями к акиму города, так и не дождались ответов. Градоначальник вместо ответов на заданные вопросы попрощался, но прямой эфир так и не был выключен. Сообщалось, что якобы аким нецензурно выразился в отношении горожан.