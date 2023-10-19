Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Отделался штрафом: в Алматинской области наказали районного акима

Отделался штрафом: в Алматинской области наказали районного акима Фото: Zakon.kz
В Алматинской области привлекли к ответственности акима Карасайского района за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает Zakon.kz.

Так, в ходе мониторинга антикоррупционная служба выявила, что аким назначил кандидата на должность и.о. руководителя отдела предпринимательства Карасайского района без представления деклараций об активах и обязательствах.

"Руководитель отдела является лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций. В связи с чем непредставление деклараций является нарушением требований, предусмотренных статьей 680 КоАП РК (Непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции)". Антикоррупционная служба Алматинской области 

В отношении акима составили административный протокол. Обвиняемый вину признал в полном объеме.

В результате на акима наложили штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).

Ранее акима Щучинска Олжаса Нурмагамбетова наказали за скандальный прямой эфир с населением. Десятки жителей, обратившиеся с вопросами и предложениями к акиму города, так и не дождались ответов. Градоначальник вместо ответов на заданные вопросы попрощался, но прямой эфир так и не был выключен. Сообщалось, что якобы аким нецензурно выразился в отношении горожан.

Читайте также

Дело студента-медика: родственники пострадавших рассказали подробности
Дело студента-медика: родственники пострадавших рассказали подробности
акимат планирует подать в суд на застройщика
Акимат Алматы планирует подать в суд на компанию за некачественное строительство детсада
ДЧС Атырауской области переедет в бывшее здание департамента полиции
ДЧС Атырауской области переедет в бывшее здание департамента полиции
Анастасия Стативкина
Антикор Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления