Аким Щучинска опубликовал полное видео своего скандального выступления

В социальных сетях накануне, 6 августа 2023 года, появилось полное видео скандального выступления акима Щучинска Олжаса Нурмагамбетова, сообщает Zakon.kz.

2 августа прямой эфир Олжаса Нурмагамбетова обернулся скандалом. Десятки жителей Щучинска, обратившиеся с вопросами и предложениями к акиму города, так и не дождались ответов. Градоначальник вместо ответов на заданные вопросы попрощался, но прямой эфир так и не был выключен. Сообщалось, что якобы аким нецензурно выразился в отношении горожан.





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После обрушившейся критики Нурмагамбетов все-таки выступил еще раз с обращением-опровержением. Он заявил, что в ходе и после эфира им "в адрес города Щучинска негативных, а тем более нецензурных высказываний не было сказано". А в акимате Бурабайского района и вовсе заявили, что вопросы от аудитории не поступали. При этом в ведомстве отметили, что в отношении акима города начато служебное расследование.

Полным видео скандального выступления 6 августа поделился сам Олжас Нурмагамбетов в Instagram.

"Полное видео прямого эфира 02.08.2023 г. На данном видео нет ни одного слова с нецензурным (матерным) высказыванием в адрес жителей. За слова "… пусть засунет в задницу свою страницу" приношу извинения. Вот такой получился эфир, дорогие друзья", – написал аким под публикацией.