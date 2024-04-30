На акима района в Шымкенте составили сразу девять протоколов

В Шымкенте районного акима привлекли к ответственности из-за нарушения законодательства о госзакупках, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Каратауского района города Шымкента провела анализ соблюдения законности при осуществлении государственных закупок и освоении бюджетных средств.

"По результатам анализа выявлены факты установления в конкурсной документации требований, не предусмотренных законодательством, а также незаконного признания потенциального поставщика несоответствующим квалификационным требованиям и непринятия мер в отношении поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства", – сообщили 30 апреля в прокуратуре Шымкента.

По акту прокурорского надзора в отношении акима Каратауского района составили девять протоколов об административных правонарушениях по ч. 5, 7 и 10 ст. 207 КоАП РК (Нарушение законодательства РК о государственных закупках). Его оштрафовали на 332 280 тенге.

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