Как в Алматы отметят День Республики

Акимат Алматы сегодня, 18 октября 2023 года, поделился со списком мероприятий, запланированных на День Республики в южной столице, сообщает Zakon.kz.

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Республики в Алматы, начнутся 20 октября в 11:00 с церемонии открытия I Международного фестиваля театров кукол "ALMATY PUPPET FESTIVAL", который пройдет на сцене Государственного театра кукол. Фестиваль продлится до 24 октября, юным зрителям будут представлены кукольные постановки театров из других регионов Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья – Узбекистана, Польши, Болгарии, Грузии, Турции.

Также в рамках празднования Дня Республики в городе пройдет ряд других мероприятий:

21 октября в 10:00 во всех районах города состоится субботник "Жаңа Қазақстан . Таза табиғат" совместно с фронт-офисом волонтеров. В рамках экологической акции запланирована очистка территории города, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также массовая посадка деревьев;

. Таза табиғат" совместно с фронт-офисом волонтеров. В рамках экологической акции запланирована очистка территории города, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также массовая посадка деревьев; 23 октября в 15:00 в театре традиционного искусства "Алатау" пройдет патриотический праздничный концерт "Байтақ елім, Қазақстан" с участием исполнителей народного жанра. В это же время в Филармонии им. Жамбыла состоится концерт с участием творческих коллективов этнокультурных объединений;

с участием исполнителей народного жанра. В это же время в Филармонии им. Жамбыла состоится концерт с участием творческих коллективов этнокультурных объединений; 24 октября в 10:00 в Казахском национальном театре оперы и балета им. Абая пройдет церемония награждения государственными наградами.

"Основной праздничный концерт в честь Дня Республики пройдет в 15:00 во Дворце Республики с участием звезд казахстанской эстрады. Также в 17:00 в консерватории им. Курмангазы будет организован торжественный концерт "Жасай бер, Қазақ елі" с участием ведущих коллективов и солистов консерватории". Пресс-служба акимата Алматы

В День Республики, 25 октября, в 10:30 на ВСК "Медеу" состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага и массового исполнения гимна Казахстана. В мероприятии примет участие молодежь города, общественные деятели, депутаты маслихата Алматы и представители Ассамблеи народа Казахстана.

Помимо этого, в этот же день в 11:00 в городской юношеской библиотеке им. Жамбыла состоится квиз на тему: "Ел өркенін өсірген азаттық" и выставка "Декларация – первый шаг к утверждению независимости".

25 октября в 14:00 в парке Көк-төбе состоится праздничный концерт "Жасай бер мәңгі – Қазақстаным" с участием творческих коллективов "Алматы әуендері".

В Казахском Государственном цирке в этот же день в 16:00 будет организован бенефис знаменитого клоуна и фокусника Карима Мутурганова, приуроченный ко Дню Республики и 70-летию артиста цирка. Для гостей будет представлена шоу-программа с участием акробатов, воздушных гимнастов, жонглеров, эквилибристов, иллюзионистов и клоунов.

"Также сообщаем, что 25 октября в 20:00 на площади Астана в честь Дня Республики будет дан праздничный салют". Пресс-служба акимата Алматы

В рамках празднования Дня Республики также состоятся выставки рисунков и фотографий, круглые столы, сельскохозяйственные ярмарки, флешмобы, спортивные фестивали, турниры, церемонии награждения, интеллектуальные игры и акции.

Об иных проводимых мероприятиях в честь Дня Республики власти мегаполиса пообещали сообщить дополнительно.

16 июня 2022 года на первом заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Чуть позднее, 22 сентября, на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли поправки по вопросам кинематографии, культуры и праздников, предусматривающие возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников.

Материал по теме Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года

Таким образом, 25 октября 2022 года, впервые после 13-летнего перерыва, казахстанцы отметили государственный праздник – День Республики, восстановленный по инициативе Касым-Жомарта Токаева.