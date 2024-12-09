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Общество

Запустят ли салюты в Астане и Алматы на День Независимости

Запустят ли салюты в Астане и Алматы на День Независимости, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 17:55 Фото: unsplash
16 декабря 2024 года казахстанцы будут отмечать День Независимости. В связи с этим корреспондент Zakon.kz узнал, планируется ли в Астане и Алматы запуск салютов.

В столичном акимате уточнили, что в честь Дня Независимости в городе пройдет более 50 различных праздничных и официальных мероприятий, в том числе выставки, концерты, конкурсы рисунков, турниры и спартакиады.

"Салюта не будет".Пресс-служба акимата Астаны

В свою очередь власти южной столицы рассказали, что 16 декабря на площади Республики состоится возложение цветов к монументу Независимости, 17 декабря в рамках 38-й годовщины декабрьских событий 1986 года пройдет возложение цветов к памятнику "Тәуелсіздік таңы".

"В Алматы фейерверк на День Независимости не планируется".Пресс-служба акимата Алматы

16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о Независимости и государственном суверенитете республики. После распада СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней из Союза на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет.

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 17:55
В Астане прошел грандиозный салют в честь Дня Республики
, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 17:55

О том, сколько выходных будет у казахстанцев в связи с празднованием Дня Независимости в 2024 году, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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