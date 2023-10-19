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Акимат Алматы планирует подать в суд на компанию за некачественное строительство детсада

акимат планирует подать в суд на застройщика Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Город будет судиться с ТОО "АК Construction" – компанией-подрядчиком, которая вела проект по строительству детского сада в мкр. Айнабулақ-4 из-за несоответствия качества установленным стандартам и требованиям, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда Жетысуского района.

Новый государственный детский сад на 160 мест в мкр. Айнабулақ-4 Жетысуского района возводят на месте ранее снесенного объекта 1987 года постройки, пустовавшего 10 лет. Строительство было начато по поручению главы города в мае 2022 года.

Глава города по итогам посещения детского сада обратил внимание руководства управления строительства на ошибки в проведении строительно-монтажных и отделочных работ: покраска стен выполнена некачественно, игровая площадка на улице не приспособлена для детей младшего возраста и др.

акимат планирует подать в суд на застройщика

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Ерболат Досаев подчеркнул, что принимать объект в таком состоянии нельзя: необходим строгий контроль над качеством. Аким Алматы поручил в кратчайшие сроки устранить дефекты, а на подрядную организацию подать в суд по причине недобросовестного исполнения обязательств. Кроме того, ТОО "АК Construction" строительные работы ведутся со срывом сроков: завершить работы компания должна была в мае 2023 года.

акимат планирует подать в суд на застройщика

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Отмечается, что в районе, как и в самом городе Алматы, наблюдается рост численности населения. Так, если в 2013 году население Жетысуского района составляло 143 тыс. человек, то в 2023 году оно насчитывает порядка 196 тыс. человек.

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