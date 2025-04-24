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События

Высокого чиновника арестовали по делу о краже 170 млн тенге на строительство набережной

В Кокшетау украли миллионы тенге, выделенные на строительство набережной, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 12:58 Фото: gov.kz
В Кокшетау украли миллионы тенге, предназначенные для строительства набережной. Подозреваемые – чиновник, сотрудник ТОО и владелец компании-подрядчика, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре Акмолинской области 24 апреля, по подозрению в совершении хищения свыше 170 млн тенге задержаны и водворены в ИВС бывший руководитель отдела ЖКХ акимата Кокшетау, технического надзора – ТОО "М-Строй проект", а также фактический владелец подрядной организации ТОО "ПавлодарЭнергоМонтаж".

"Эти средства были выделены для строительства "Набережной" в Кокшетау от "старого аэропорта до Центра крови". Действия подозреваемых квалифицированы по ст. 189 ч. 4 Уголовного кодекса, то есть растрата имущества в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Все подозреваемые с санкции суда взяты под стражу", – сообщили в надзорном органе.

В рамках следствия обнаружили преступно нажитое имущество – коммерческую недвижимость в Астане, оценочная стоимость которой 95 млн тенге.

Прокуроры установили, что с целью скрыть хищение, часть работ по проекту "Набережная" провели за счет похищенных средств по другому объекту строительства в Атбасаре.

"В этой связи действия одного фигуранта дополнительно квалифицированы по ст. 218 ч. 3 Уголовного кодекса, то есть легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем. За это предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – отметили в прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело на стадии завершения, окончательную точку в деле поставит суд.

15 апреля стало известно о задержании бывшего чиновника Министерства сельского хозяйства по делу о мошенничестве с субсидиями на 1,5 млрд тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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