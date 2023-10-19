Статус врача в современной медицине планируют обсудить медики в Алматы

Некоммерческое объединение врачей "Алем" впервые проводит конференцию "Статус врача в современном обществе". В мероприятии примут участие врачи всех специальностей, заведующие отделений, главные врачи и руководители частных клиник, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие будет посвящено актуальным вопросам, стоящим перед медицинским сообществом в современном Казахстане.

Медицинская общественность постоянно сталкивается с серьезными вызовами, что делает роль врача в обществе все более важной. Конференция "Статус врача в современном обществе" будет обсуждать ключевые аспекты профессионального и нравственного развития врачей.

В ходе мероприятия будут обсуждаться темы этики и деонтологии в современной медицине, проблемы безопасности и правовые вопросы, а также способы преодоления профессионального выгорания и восстановления энергетических ресурсов.

Конференция предоставит уникальную возможность обсудить важные проблемы, связанные с ролью врача в современном обществе, его ответственностью за врачебные ошибки, страхованием ответственности и этическими нормами в здравоохранении. Мы также будем рассматривать вопросы личного бренда врачей и методов преодоления профессионального выгорания

Ключевые темы конференции:

Безопасность врача и правовые аспекты.

Статус врача в современном обществе и возможности изменения общественного признания медиков в Республике Казахстан.

Личный бренд и его развитие в медицинской сфере.

Преодоление выгорания и восстановление.

Этика в медицине и личностный рост.

В ходе конференции своим опытом и знаниями поделятся депутаты Мажилиса и Сената Парламента РК, известные врачи, организаторы здравоохранения, ведущие эксперты из различных областей, включая бизнес, экономику и маркетинг.

Среди выступающих:

Биртанов Елжан Амантаевич, казахстанский государственный деятель, доктор медицинских наук, магистр делового администрирования, экс-министр здравоохранения Республики Казахстан (2017-2020 гг.).

Джузеева Карашаш Узбекбайқызы, депутат маслихата города Алматы, предприниматель, лидер отрасли, бизнес-тренер.

Иссык Татьяна Владимировна, профессор, доктор бизнес-администрирования, профессор Института мира и развития при ООН, лауреат премии American Chamber of Commerce.

Дюсенов Расул Серикович, руководитель медицинского лазерного центра "MLC", дерматохирург, исполнительный директор ОИПЮЛ "Ассоциация клиник Алматы".

Бердиходжаев Мынжылкы Сайлауович, нейрохирург, доктор PgD, заместитель директора по хирургии Больницы Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.

Пикулева Оксана Анатольевна, доктор психологических наук (СПбГУ), профессор РГСУ, сертифицированный логотерапевт (Венский Институт Виктора Франкла, 2021).

Куралханов Дархан Кадылбекович, выпускник Стэнфордского университета, бизнес-школы INSEAD и корпоративной программы обучения Siemens, MBA КБТУ, декан факультета энергетики и нефтегазовой индустрии, преподаватель MBA, ALMAU.

Хамитова Галия Минхатовна, основатель коучинга в Казахстане.

Оразалинова Адель (Адель Смит), телеведущая, продюсер, актриса, сценарист, волонтер.

Карибаева Шолпан Кенесовна, директор по стратегическому развитию МКЦР PERSONA, доцент КазНМУ им. С.Д. Асфеньдиярова, профессор МАР, врач акушер-гинеколог, репродуктолог. Магистр делового администрирования.

Локшин Вячеслав Нотанович, профессор, академик НАН РК, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, генеральный директор МКЦР "PERSONA", президент Международной академии репродуктологии, главный внештатный репродуктолог МЗ РК.

Некоммерческое объединение врачей "Алем" – новая в медицинском сообществе Казахстана организация, целью которой является поддержка врачей, защита их прав и повышение качества медицинских услуг в стране.