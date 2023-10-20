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Очередь в детские сады и списки лекарств: новые системы мониторинга появятся в Казахстане

Очередь в детские сады и списки лекарств: новые системы мониторинга появятся в Казахстане Фото: пресс-служба правительства
Цифровые площадки с базой лекарственных препаратов и очередями в детский сад планируют запустить в Казахстане в грядущем году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Обе системы презентовали в правительстве накануне во время совещания.

Лекарственный перечень

Система отслеживания лекарственных средств позволит решить сразу ряд задач. В частности, исключить возможности приписок и ложных списаний препаратов в медорганизациях, вести мониторинг розничных цен, остатков и сроков годности лекарств.

Для полного контроля на каждую упаковку будет наноситься двухмерный уникальный код Data Matrix. В результате появится возможность отслеживать полный оборот препаратов по республике в онлайн-режиме с момента производства и до использования.

"Жители страны будут полностью защищены от подделок. Потребитель может не сомневаться в легальности приобретаемых лекарственных препаратов, их безопасности для жизни и здоровья". Тамара Дуйсенова

Очередь в детский сад

Единая база учета данных разработана для удобства родителей и обеспечения полной прозрачности распределения мест в дошкольные организации.

Так, через государственный портал Egov.kz или мобильные приложения банков второго уровня можно будет выбрать до четырех детских садов для постановки ребенка в очередь и затем отслеживать статус своей заявки в режиме онлайн. Как только в одном из учреждений освободится место, родителю будет направлено соответствующее уведомление. В целом вся процедура от выбора садика до заключения договора будет проходить в электронном формате.

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