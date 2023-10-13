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Астанчанка наняла хакеров ради получения места в детском саду

Астанчанка наняла хакеров, чтобы получить место в детском саду Фото: pxhere
Астанчанка наняла хакеров для атаки на электронную очередь в детский сад для получения направления в дошкольную организацию. Об этом рассказали в пресс-службе столичного суда, сообщает Zakon.kz.

Астанчанка обратилась в суд с иском из–за блокировки аккаунта на портале электронной очереди в детсад. Но во время следствия выяснилось, что женщина наняла хакеров для атаки на электронную очередь в детский сад для получения направления в дошкольную организацию.

В судебном заседании истец не отрицала факта передачи своих учетных данных личного кабинета третьим лицам. Из представленного электронного досье установлено, что для получения направления в дошкольную организацию в интересах истца осуществились действия третьими лицами с применением хакерской атаки на интернет–портал. Решением межрайонного суда по гражданским делам Астаны в удовлетворении иска отказано. Пресс-служба столичного суда

В Астане, впрочем как и в других городах Казахстана, существует проблема нехватки мест в детских садах. 3 октября власти столицы решили возобновить строительство государственных детских садов. Об этом рассказал аким Астаны Женис Касымбек. 

Также сообщалось, что в Казахстане процесс автоматизации очередей в детские сады планируют запустить в пилотном режиме уже в октябре 2023 года, а с января 2024 года начнется масштабирование по всей республике.

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