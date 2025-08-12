Все детские сады переведут на новую систему финансирования

Министр просвещения Гани Бейсембаев 12 августа 2025 года на заседании правительства сообщил, что в Казахстане все детские сады будут полностью переведены на систему ваучерного финансирования, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что в текущем учебном году в 11 800 дошкольных организациях будут воспитываться и обучаться свыше миллиона детей.



"С начала года пилотный проект ваучерного финансирования детских садов успешно реализован в 20 городах и семи районах страны. За пилотный период выдано 461 тыс. ваучеров, очередность в детский сад сократилась на 93 тыс., в результате удалось сэкономить средства местных бюджетов на 7,7 млрд тенге", – озвучил Гани Бейсембаев.

По его словам, с сентября и до конца текущего года все детские сады будут поэтапно полностью переведены на систему ваучерного финансирования

"В 135 детских садах более 7 тысяч малышей смогли повысить навыки использования государственного языка в рамках реализации проекта "Тілге бойлау". Кроме того, проект "Успеть до пяти", который помогает родителям развивать детей до 5 лет в семейных условиях, будет повсеместно внедрен в систему дошкольного образования с нового учебного года. В сентябре этого года в пилотном формате стартует новый проект, направленный на приобщение детей к труду с раннего возраста. Он будет внедрен в 100 детских садах и охватит около 12 тысяч детей", – дополнил Гани Бейсембаев.

5 августа 2025 года стало известно, что некоторым получателям АСП предоставят ваучеры на покупку продуктов.