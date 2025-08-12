#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.66
631.98
6.77
Общество

Все детские сады переведут на новую систему финансирования

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 10:22 Фото: pexels
Министр просвещения Гани Бейсембаев 12 августа 2025 года на заседании правительства сообщил, что в Казахстане все детские сады будут полностью переведены на систему ваучерного финансирования, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что в текущем учебном году в 11 800 дошкольных организациях будут воспитываться и обучаться свыше миллиона детей.

"С начала года пилотный проект ваучерного финансирования детских садов успешно реализован в 20 городах и семи районах страны. За пилотный период выдано 461 тыс. ваучеров, очередность в детский сад сократилась на 93 тыс., в результате удалось сэкономить средства местных бюджетов на 7,7 млрд тенге", – озвучил Гани Бейсембаев. 

По его словам, с сентября и до конца текущего года все детские сады будут поэтапно полностью переведены на систему ваучерного финансирования

"В 135 детских садах более 7 тысяч малышей смогли повысить навыки использования государственного языка в рамках реализации проекта "Тілге бойлау". Кроме того, проект "Успеть до пяти", который помогает родителям развивать детей до 5 лет в семейных условиях, будет повсеместно внедрен в систему дошкольного образования с нового учебного года. В сентябре этого года в пилотном формате стартует новый проект, направленный на приобщение детей к труду с раннего возраста. Он будет внедрен в 100 детских садах и охватит около 12 тысяч детей", – дополнил Гани Бейсембаев. 

5 августа 2025 года стало известно, что некоторым получателям АСП предоставят ваучеры на покупку продуктов. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Названы регионы с наибольшим дефицитом мест в школах
Общество
11:57, Сегодня
Названы регионы с наибольшим дефицитом мест в школах
Названа предварительная причина самоубийства студентки в Алматы
Общество
11:44, Сегодня
Названа предварительная причина самоубийства студентки в Алматы
Бектенов поручил проверить объекты образования на соблюдение требований безопасности
Общество
11:15, Сегодня
Бектенов поручил проверить объекты образования на соблюдение требований безопасности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: