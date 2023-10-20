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Законодательство РК

Золотая лихорадка унесла жизни трех казахстанцев

Трое казахстанцев погибли в погоне за золотом Фото: pixabay
С начала 2023 года в казахстанских шахтах погибли трое "черных старателей", которые пытались незаконно добывать золото, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 20 октября в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области, в Степногорском регионе регулярно ловят "черных старателей", которые пытаются нелегально добывать золотосодержащую руду. В погоне за наживой казахстанцы незаконно проникают в шахты рудников, принадлежащих группе компаний "Алтыналмас".

"За последние пять лет за незаконное проникновение на шахты к административной ответственности по ст. 506 КоАП привлекли 4295 лиц, из них повторно – 480 лиц, более трех раз – свыше 100 человек. Также за 2023 год в шахтах погибли три нелегальных старателя", – рассказали в прокуратуре.

В этом году в Акмолинской области погиб мужчина, которого ранее уже привлекали к ответственности за попытки незаконно добывать золото. Но такие случаи не останавливают золотоискателей, которые продолжают нелегально проникать в шахты.

В прокуратуре напомнили, что за нелегальную золотодобычу УК РК предусматривает ответственность по ст. 269-1 – от семи до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Акмолинской области наладил нелегальную добычу золота прямо у себя дома.

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Акмолинская область
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