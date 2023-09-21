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Законодательство РК

Житель Акмолинской области наладил нелегальную добычу золота прямо у себя дома

Житель Акмолинской области наладил нелегальную добычу золота прямо у себя дома Фото: freepik
Подпольный цех по переработке золотосодержащего материала ликвидировали полицейские в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 21 сентября в пресс-службе ДП Акмолинской области, 50-летний житель одного из сел региона наладил незаконную добычу золота. Дробильный аппарат и прочее оборудование он установил прямо у себя дома.

Подпольный цех обнаружили полицейские. Они прекратили незаконную деятельность золотоискателя-самоучки и начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 295-1 УК РК (незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы).

Идет следствие. Фигуранту дела может грозить штраф до 200 МРП, общественные работы на срок до 200 часов или арест на срок до 50 суток.

В конце июня сообщалось, что в Акмолинской области женщина украла золото на 4 млн тенге.

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