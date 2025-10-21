Казахстанец изменил русло реки и два года безнаказанно добывал золото: названа сумма ущерба

В Восточно-Казахстанской области "черные" старатели изменили русло реки и незаконно добывали золото, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), самовольное пользование недрами и незаконная добыча драгоценных металлов выявлена на участке "Кенкарын" Самарского района.

"В нарушение законодательства в области недропользования и охраны окружающей среды, не имея лицензии, подозреваемые самовольно на протяжении двух лет осуществляли незаконную добычу золота с изменением русла реки Құлынжон. В результате экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью, превысил 82 млн тенге", – рассказали в АФМ 21 октября.

Во время осмотра участка изъяли тяжелую специальную технику (погрузчик, самосвал, экскаватор), а также промышленное оборудование.

Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Вопрос о том, что в Восточно-Казахстанской области золотоискатели изменили русло реки Құлынжон поднимался в Сенате еще в 2023 году.

Летом 2025 года в другом районе Восточно-Казахстанской области тоже выявили факт незаконной добычи драгоценных металлов с отведением русла реки Шыбынды.

В сентябре текущего года полиция сообщила о задержании 19 граждан иностранных государств и двух жителей Усть-Каменогорска, занимавшихся незаконной добычей полезных ископаемых.