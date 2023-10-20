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В горах Алматы установили новые туристические таблички

В горах Алматы установили новые туристические таблички Фото: Zakon.kz
На 10 горных маршрутах в Иле-Алатауском национальном парке появились новые информационные таблички на трех языках. По данным городского акимата, они предназначенные для обеспечения безопасности и информированности туристов, сообщает Zakon.kz.

Руководитель Almaty Tourism Bureau Камила Лукпанова подчеркнула, что улучшая туризм, отдельное внимание уделяется развитию горной инфраструктуры.

"Наши установленные таблички одновременно информируют и призывают туристов к экологической ответственности. Надеемся, что такие послания станут напоминанием для горных любителей о бережном отношении к природным богатствам".Камила Лукпанова
В горах Алматы установили новые туристические таблички

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Информационные таблички представляют металлические пластины, покрытые светоотражающей пленкой. Они оборудованы надежными креплениями, устойчивыми к вандализму.

Таблички установлены на следующих маршрутах:

  • Бутаковское ущелье.
  • Ущелье Кимасар.
  • Кемпинг-зона "Горельник".
  • Малое Алматинское ущелье (Медеу).
  • Малое Алматинское ущелье (Акбулак).
  • Кемпинг-зона "Березовая роща".
  • Большое Алматинское ущелье (ГЭС-2).
  • Ущелье Проходное.
  • Ущелье Казачка.
  • Кемпинг-зона "Казачка".
В горах Алматы установили новые туристические таблички

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На этих локациях также установлены указатели о протяженности и времени прохождения маршрута.

В горах Алматы установили новые туристические таблички

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителям и гостям Алматы напоминают о соблюдении правил безопасности при горных походах, а также просят отдыхающих бережно относиться к природе, не оставлять мусор в горах.

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