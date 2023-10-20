В горах Алматы установили новые туристические таблички

На 10 горных маршрутах в Иле-Алатауском национальном парке появились новые информационные таблички на трех языках. По данным городского акимата, они предназначенные для обеспечения безопасности и информированности туристов, сообщает Zakon.kz.

Руководитель Almaty Tourism Bureau Камила Лукпанова подчеркнула, что улучшая туризм, отдельное внимание уделяется развитию горной инфраструктуры.

"Наши установленные таблички одновременно информируют и призывают туристов к экологической ответственности. Надеемся, что такие послания станут напоминанием для горных любителей о бережном отношении к природным богатствам". Камила Лукпанова

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Информационные таблички представляют металлические пластины, покрытые светоотражающей пленкой. Они оборудованы надежными креплениями, устойчивыми к вандализму.

Таблички установлены на следующих маршрутах:

Бутаковское ущелье.

Ущелье Кимасар.

Кемпинг-зона "Горельник".

Малое Алматинское ущелье (Медеу).

Малое Алматинское ущелье (Акбулак).

Кемпинг-зона "Березовая роща".

Большое Алматинское ущелье (ГЭС-2).

Ущелье Проходное.

Ущелье Казачка.

Кемпинг-зона "Казачка".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На этих локациях также установлены указатели о протяженности и времени прохождения маршрута.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителям и гостям Алматы напоминают о соблюдении правил безопасности при горных походах, а также просят отдыхающих бережно относиться к природе, не оставлять мусор в горах.