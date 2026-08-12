Уникальное видео: туристы сняли в горах Алматы сразу трех снежных барсов на близком расстоянии
Кадрами с тремя снежными барсами, продвигающимися между камнями, 12 августа 2026 года поделился Комитет лесного хозяйства и животного мира.
"На одной из особо охраняемых природных территорий встретили снежного барса. Редкого хищника заметил гид туристической группы, возвращавшейся с горного маршрута. Уникальный момент удалось запечатлеть на видео", – рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что снежный барс занесен в Красную книгу Республики Казахстан и находится под охраной государства.
В комитете советуют в случае встречи с диким животным не приближаться к нему, не гнаться, не шуметь и соблюдать безопасное расстояние.
Снежный барс – скрытный крупный хищник семейства кошачьих, обитающий в высокогорных районах Центральной и Южной Азии. Животное занесено в Международную Красную книгу как уязвимый вид и находится под строжайшей охраной. В Казахстане на данный момент насчитывается около 200 особей, и за последние годы популяция показывает умеренный стабильный рост.
Эти кадры уникальны тем, что обычно снежные барсы удается запечатлеть только на установленные в дикой природе фотоловушки, как, например, это случилось летом 2026 года. В объектив попало семейство снежных барсов. Но случается, что людям удается запечатлеть этих животных на свои камеры.