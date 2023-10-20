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Законодательство РК

Чиновники незаконно раздавали квартиры жителям Петропавловска

Чиновники Петропавловска незаконно раздавали квартиры горожанам Фото: Zakon.kz
Чиновники отдела ЖКХ Петропавловска нарушали закон "О жилищных отношениях". Они фиктивно предоставляли горожанам квартиры, которые потом продавали третьим лицам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает прокуратура Северо-Казахстанской области 20 октября, нарушения закона выявили в ходе прокурорской проверки. Оказалось, что чиновники Петропавловска выдавали "лишние" квартиры гражданам, которым полагались компенсации за принудительное отчуждение земли и недвижимости.

В одном случае жителю Петропавловска, у которого изъяли участок стоимостью 39 млн тенге, предоставили сразу пять благоустроенных квартир стоимостью 85 млн тенге. Позднее "лишние" квартиры продали третьим лицам. После вмешательства прокуратуры эти сделки признали недействительными, жилье вернули в госсобственность.

В другом случае жительнице Петропавловска позволили незаконно приватизировать квартиру стоимостью 20,3 млн тенге, в которой женщина на самом деле не жила. Таким образом объект недвижимости незаконно вывели из государственной собственности. По этому факту прокуратура начала досудебное расследование по ст. 189 УК РК.


"Должностные лица городского отдела ЖКХ допускали системные нарушения при предоставлении квартир и при инвентаризации очередности на получение жилья. По акту прокурорского надзора принимаются меры по устранению допущенных нарушений и привлечению виновных должностных лиц к ответственности", – сообщили в региональной прокуратуре.

А тем временем, пока в Петропавловске чиновники раздают горожанам "лишние" квартиры из госфонда, в Павлодаре местные власти никак не могут расселить людей из аварийного дома.

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