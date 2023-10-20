Рукописи не горят: в Мангистау более 5,5 тысячи жертв репрессий могут быть реабилитированы

За годы политических репрессий в казахстанские лагеря были сосланы больше пяти миллионов человек. В самой республике осудили свыше 100 тысяч человек, из них 25 тысяч были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу, сообщает Zakon.kz.

Как работает госкомиссия по реабилитации

В ноябре 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий". В регионах работу проводят областные рабочие группы, которые посещают архивы не только в Казахстане, но и за рубежом, проводят научно-исследовательскую работу, собирают документы от потомков репрессированных.

Мангистауский областной архив был создан в 1973 году. До этого времени область относилась к Гурьевской, поэтому большая часть архива сейчас хранится в Атырау. Кроме того, документы, касающиеся мангистаусцев, пострадавших в годы репрессией, есть и в Актюбинской области, и в Алматы, и даже в Москве. В Актау хранятся документы Адаевского уезда с 1921 по 1929 год.

"Мы планируем побывать в архивах НКВД – там есть все документы по репрессированным. Большая часть его до сих остается засекреченной. Засекреченными остаются даже сведения о мобилизованных из Мангистау в годы Великой Отечественной войны. Многие историки ждут, когда секретный архив, наконец, откроют в республике", – рассказал корреспонденту Zakon.kz краевед, член областной комиссии по реабилитации репрессированных Алкажан Едильхан.

В партийном архиве удалось найти сведения о вооруженном столкновении отряда НКВД с группой людей в районе полуострова Бузачи. Произошло это в 1921 году. Пятеро были убиты, еще двоих проводников также расстреляли, так как их заподозрили в шпионаже.

"Больше никаких данных нет – ни фамилий, ни имен. Кто были эти люди, за что их убили? Много было погибших во время конфискации имущества – люди защищались, оказывали сопротивление, как могли. Постепенно мы раскапываем эти сведения", – добавляет Алкажан Едильхан.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Рукописи не горят, но ветшают

Члены комиссии сталкиваются со многими трудностями в работе. Время не щадит документы, более того, многие из них были написаны карандашом, не очень четким почерком, есть и те, которые заполнены арабской графикой. Все сведения написаны на бумаге не самого лучшего качества – порой на желтых газетных листках. Не стоит забывать, что этим документам уже более сотни лет.

"Мы встречаемся с потомками репрессированных. Некоторые пишут нам письма, в которых подробно описывают все, что удалось узнать о родственниках. Например, мужчина искал своего прадеда – в 1937 году он был репрессирован. Правнуки долго и по крупицам собирали сведения о своем предке – ни в Алматы, ни в Атырау ничего не нашли. Обнаружили только в Москве. Оказалось, что он был сослан на Колыму, где и был расстрелян. Внуки поехали туда, на место, где установлен обелиск в память о погибших в лагерях, взяли оттуда горсть земли и привезли в Мангистау. Они попросили указать имя своего прадеда Абдуллы Куанулы на обелиске в Актау. Им хотелось, чтобы имя их деда было увековечено не только в их семье, но и на государственном уровне. Воодушевляет, что молодое поколение ищет своих предков, пытается восстановить историческую справедливость", – говорит краевед.

Есть в мангистауском архиве и другие документы, которые косвенно могут помочь пролить свет на события конца 20-х годов прошлого века. К примеру, протокол заседания совета аула №15 от 1928 года. В нем – список жителей. В Атырау же хранится документ о переписи населения, датированный 1937 годом.

"Мы узнаем, сколько за десять лет человек осталось, сколько из них уехали из аула. Есть документы, в которых расписано, сколько людей прибывали из разных аулов, ехали в сторону Форта-Шевченко, спасаясь от голода. В документах описано, как им предоставляли ночлег, выделяли паек и даже пытались трудоустроить", – рассказывает Алкажан Едильхан.

В успешной работе комиссии по реабилитации репрессированных у него есть и личная заинтересованность. Его семью также не обошли репрессии − прадед был репрессирован, однако никаких документов о нем не сохранилось. В мангистауском архиве нашлись лишь единичные упоминания о нем.

В состав рабочей группы Мангистауской области вошли сотрудники архива, краеведы, историки, преподаватели университетов, учителя истории колледжей и школ региона, юристы, писатели, журналисты и специалисты по арабской графике. В 2021 году в Актау в здании АНК был открыт кабинет проектного офиса, где членов рабочей группы обеспечили всем необходимым для исследований.

За три года исследователи успели поработать в госархивах Мангистауской области, Алматы, Атырау, Актобе, Кызылорды, спецархиве ДП, Национальном архиве, архиве КНБ и Президента РК. Было просмотрено 2,5 тысячи дел – это более 450 тысяч страниц.

По итогам прошлого года на полное оправдание представлено 156 участников восстаний, 1055 беженцев, 17 жертв коллективизации, 404 военнопленных, 21 представитель религии. В настоящее время в списке, готовящемся к полной реабилитации, насчитывается 5652 человека. Пока по ним проходит экспертиза.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Архивная работа

В настоящее время члены рабочей группы находятся в городе Ташкенте, где нашлись документы, которые проливают свет на историю репрессий в Мангистау. Например, наткнулись на воспоминания военных летчиков, участвовавших в боях против повстанцев – выходцев из Мангистау.

Сейчас комиссия ждет положительного решения из МИД Туркменистана по допуску в архивы страны. В будущем рабочая группа планирует посетить Саратовскую, Волгоградскую, Оренбургскую области, где живут потомки репрессированных мангистаусцев.

"В прошлом году в Мангистау презентовали впервые сформированную карту очагов Адайского восстания. В ее составлении участвовали несколько краеведов. Размер карты 180 на 250 см. Она включает в себя очаги восстания, маршруты повстанческих и карательных отрядов, имена лидеров повстанцев. На карту был получен специальный QR-код Государственной комиссии, сейчас ведется работа по внедрению интерактивной карты. Это поможет дополнять уже имеющиеся данные", – говорит руководитель отдела по работе по вопросам полной реабилитации жертв политических репрессий Арман Нургазиев.

За много лет опубликовано 30 книг, посвященных политическим репрессиям в Мангистауском регионе. В этом году библиотеки пополнились еще двумя книгами. Первая – это сборник документов по делам 1920-1930 годов, хранящихся в Мангистауском областном государственном архиве. Восемьдесят процентов документов, включенных в сборник, переведены с арабского на кириллицу.

"Здесь нужно отметить огромный труд известных в крае переводчиков Нияза Тобыша и Нурлана Кулбаева. В сборник включены архивные документы, отражающие социально-политическую обстановку региона в тот период. Сюда также включены ранее не публиковавшиеся исторически значимые документы, например, протоколы сельсоветов, списки и обвинения крестьян, налоговые выписки, списки лишившихся избирательного права. Во втором сборнике собраны 37 историко-познавательных статей, посвященных политическим репрессиям более позднего периода", - отмечает Арман Нургазиев.

За два года проведено уже 14 заседаний комиссии. Одна из групп готовит научную экспертизу по итогам исследований в целом о политических репрессиях в Мангистауском регионе. Вторая группа работает по восстаниям. Что касается вопросов депортации, то доподлинно установлено, что в Мангистау насильственно не переселено ни одного человека.

"Это не значит, что в области нет потомков депортированных народов, но все они приезжали уже в 60-х годах. Что касается беженцев, покинувших этот край, то уже составлен список из 1900 человек. По конфискации имущества известно, что она началась в Мангистау в 1930 году. В 1928 году здесь было 1,7 млн голов скота, в 1929 году осталось 318 тыс. голов, а уже в 1932 году – всего 17 тысяч. По коллективизации расследуется более 478 дел. Есть группа, которая работает по военнопленным 1939-1950 годов. Уже выявлен список из 786 неоправданных". Руководитель отдела по работе по вопросам полной реабилитации жертв политических репрессий Арман Нургазиев

Во время командировки в Актюбинскую область выявлены захоронения невинно пострадавших граждан, а в Атырауской области были обнаружены 11 могил, где были захоронены репрессированные. После того, как началась кампания по поиску репрессированных граждан, работа велась и в социальных сетях, их потомки начали приносить обращения с просьбой помочь в поисках родственников, которые стали жертвами репрессий. Всего таких обращений собралось более сотни.

Казахстану еще только предстоит узнать полный масштаб трагедии и число невинно осужденных и репрессированных. Пока, по мнению членов комиссии, проделана лишь треть работы.