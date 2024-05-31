Какие выплаты получают жертвы политических репрессий в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 31 мая 2024 года рассказали о мерах соцподдержки жертв политических репрессий, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что ежегодно ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода местными исполнительными органами предоставляется единовременная материальная помощь жертвам и пострадавшим от политических репрессий.

"В 2024 году за счет средств местных бюджетов единовременная материальная помощь к 31 мая будет оказана 9668 гражданам на сумму 223,8 млн тенге в размере от 9230 тенге до 38 448 тенге", – говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, жертвам политических репрессий и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, с 2003 года выплачиваются единовременные денежные компенсации.

"За период с 2003 по 2023 годы единовременная денежная компенсация из республиканского бюджета выплачена на сумму 2,9 млрд тенге. Размер компенсации составляет от 2769 тенге (3/4 МРП) до 369 200 тенге (100 МРП). На 2024 год в республиканском бюджете на указанные цели предусмотрено 1,2 млрд тенге", – сообщила директор Департамента социальной помощи МТСЗН РК Айнур Абдырахманова.

Кроме того, жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, независимо от иных видов социальных выплат выплачивается специальное государственное пособие (СГП) в размере 1,23 месячного расчетного показателя (в 2024 году – 4542 тенге).

"За период с 2005 года по 2023 годы из республиканского бюджета СГП выплачено на сумму 16,9 млрд тенге. На выплату СГП в 2024 году запланировано 1,5 млрд тенге. Численность получателей СГП из числа жертв массовых политических репрессий и пострадавших от политических репрессий на 1 мая 2024 года составила 26 833 человека", – добавила Айнур Абдырахманова.

Реабилитированные граждане, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеют право на:

зачет времени содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду с ограничением свободы на спецпоселении и на принудительном лечении в психиатрических учреждениях в стаж для получения пенсии – в тройном размере;

получение очередного трудового отпуска в удобное для них время, а также на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году;

первоочередную установку телефонов;

первоочередное устройство в дома-интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью, проживание в них на полном государственном обеспечении в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями;

бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией.

Кроме того, местные исполнительные органы по решению местных представительных органов вправе устанавливать за счет местных бюджетов дополнительные меры по оказанию материальной и других видов помощи лицам, подвергшимся политическим репрессиям и реабилитированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплачено 19,8 млрд тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. В этом году на эти цели предусмотрено более 2,7 млрд тенге.

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Ежегодно 31 мая в стране отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. В результате политики по выявлению "врагов народа" в период с 1921 по 1954 годы в Казахстане было осуждено 100 тыс. человек, к 25 тыс. из них была применена высшая мера наказания – расстрел. Миллионы казахстанцев стали жертвами голода в 1932-33 годах.

На территории республики находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГ – АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн человек. По некоторым данным, общее число заключенных значительно превышает эту цифру.

В 1930-1940 годы Казахстан был местом депортации для миллионов советских граждан. Осенью 1937 года сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев были переселены в республику. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1 млн 200 тыс. человек.