К 2030 году область Жетісу будет полностью газифицирована

В области Жетісу идет активная фаза подключения местного населения к газификации, сообщает Zakon.kz.

Одним из ключевых направлений социально-экономического развития региона, реализуемых в свете поручений президента страны, служит подключение жителей сельских округов к природному газу. По словам акима области Бейбита Исабаева, развитие инфраструктуры региона напрямую влияет на повышение качества жизни граждан, ведь вместе с газом в дома приходит тепло, уют и комфорт.

"Мы продолжим работу в этом направлении. К 2030 году газификация региона достигнет 100 процентов и охватит 192 населенных пункта", – заявил на днях Исабаев.

В подтверждение его слов буквально за неделю в регионе были сданы сразу несколько крупных проектов. К примеру, в двух отдаленных селах Каратальского района – Кальпе и Оян – состоялось торжественное мероприятие по случаю подачи голубого топлива в дома местных жителей. А это в общей сложности порядка 2,5 тыс. человек.

Фото: пресс-службы акима области Жетісу

Своими впечатлениями поделилась жительница села Кальпе Рая Толеубаева:

"Мы прожили в селе Кальпе почти 40 лет. По сей день топили печи углем и дровами. Привозить уголь из районного центра тоже непросто. Более того, за одну зиму сжигаем до 7 тонн угля. Уголь дорожает с каждым годом. Это тоже существенно отражается на семейном бюджете. Сегодня вот пришел наконец газ, и мы не нарадуемся".

В целом, как сообщили в пресс–службе акима области, в Каратальском районе из 35 населенных пунктов газификации подлежат 19.

"Работы по строительству газораспределительных сетей в с. Кальпе были начаты в 2021 году организацией ТОО "Gas Energy Construction", на эти цели было выделено 500,2 млн тенге, проложено 27,1 км газопровода. Что касается села Оян, то здесь на газификацию было выделено 86,9 млн тенге. Проложено 7,3 км газовых сетей. Как и в с. Кальпе, работы провело ТОО "Gas Energy Construction", – проинформировали в ведомстве.

Между тем большая работа в регионе ведется и по подключению к природному газу частных новостроек. Так, на днях доступ к голубому топливу получили жители микрорайона Жастар-2, что вблизи областного центра, где в течение года строили новый газопровод протяженностью 22 километров, на эти цели было выделено 295 млн тенге.

"Возможность подключения к газу получили 526 абонентов. До конца этого года природный газ будет проведен в село Ынтымак, в 2024 году – в село Мойнак и 8 дачных массивов", – сказал аким Талдыкоргана Ернат Базил в ходе торжественной сдачи объекта.

Со словами благодарности от имени жителей выступила Бакыт Жанабаева. В жилом массиве Жастар-2 она проживает с 2018 года.

Дом приходилось отапливать углем:

"Спасибо, что нам подключили газ. Что нам будет теперь тепло, что нам не надо уголь закупать тоннами. Дрова заготавливать. Вместе с газом в наши дома пришел комфорт".

Тем временем, как сообщили в акимате области, в настоящее время доступ к природному газу имеют 288 тысяч жетысусцев, или 41,2% населения. После реализации запланированных в этом году порядка 20 проектов эта цифра значительно возрастет.

Влад Сергеев