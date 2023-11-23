Газ временно отключат в одном из районов Алматы

Жителей Алматы предупредили о том, что 24 ноября в Турксибском районе временно отключат газоснабжение. Это связано с плановым ремонтом газопровода, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" 23 ноября, в Турксибском районе Алматы проведут плановые работы на надземном газопроводе среднего давления Д-159 мм. Ремонт необходим, чтобы предотвратить аварии и обеспечить бесперебойную подачу газа.

Работы проведут на ул. Земнухова возле дома №4. В связи с этим 24 ноября отключат от газоснабжения жилые дома, расположенные в частном секторе по ул. Земнухова – Шацкого – Тренева, а также в микрорайоне Кайрат рядом с участком №304/2.

28 ноября газ отключат в жилых домах, расположенных в квадрате улиц Тараз – Линия-7, 9, 10, 11 – Коримдик – Байге.





"Просим население перекрыть газовые краны и не открывать до начала пусковых работ, которые будут производить сотрудники Алматинского газового хозяйства УМГ АО "Интергаз Центральная Азия", – сообщили в пресс-службе Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак".

Ранее в Турксибском районе Алматы уже отключали газ в связи с ремонтом на подземном газопроводе.