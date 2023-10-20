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Видео со сватовства участкового взбудоражило Казнет

Видео со сватовства участкового взбудоражило Казнет Фото: скриншот видео
Пользователи соцсети обсуждают видео из Жамбылской области. На кадрах жених приехал в служебной форме и с табельным оружием на сватовство, сообщает Zakon.kz.
  • По ходу с работы не отпустили. Пришлось все на ходу делать. 
  • Ничего плохого здесь нет! Ситуации бывают разные! Может родственники, друзья невесты, жениха и т.д. приехали издалека и смогли присутствовать всего один день и торопились назад, а жених вышел с дежурства. Оружия там не видно, только кобура для пистолета.
  • Военные же женятся в форме.
  • Надо за молодых порадоваться и счастья пожелать.
  • Счастья молодым!


Как стало известно, 15 октября в Шу участковый инспектор в обеденный перерыв успел съездить к своей невесте на сватовство. На это мероприятие он прибыл в полицейской форме.

"В действиях лейтенанта Амирхана Мамедова нарушений не усматривается, он использовал обеденный перерыв. Несмотря на короткий промежуток службы, участковый инспектор отлично выполняет возложенные на него задачи, он уже заслужил уважение коллег и доверие жителей административного участка", – сказал начальник Шуского РОП Асхат Алметов.

По словам участкового, для него было большой честью в этот особенный день быть именно в форме. Он с детства мечтал стать сотрудником полиции.

"Этот день непременно останется в нашей памяти, и в будущем я с гордостью буду показывать своим детям этот исторический момент", – сказал молодой офицер.

Ранее искусственный интеллект провел свадьбу в Алматы. 


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