Культура и шоу-бизнес

Видео Жулдыз Абдукаримовой с дочерью в шикарных платьях взбудоражило Казнет

Жулдыз Абдукаримова, дочь, соцсети , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 23:35 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Пользователи активно обсуждают новый пост казахстанской актрисы и блогера Жулдыз Абдукаримовой, опубликованный 12 декабря в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном видео она позирует вместе со своей дочерью Назым, что вызвало бурную реакцию подписчиков.

На кадрах мать и дочь идут, держась за руки, в вечерних платьях – подписчики отметили их внешнее сходство и элегантный образ.

"Моя зеркальная отражение. Мне нравится твоя улыбка, твой характер и твоя нежная, игривая натура", – написала Абдукаримова под постом.

Многие пользователи в комментариях подчеркнули, что Абдукаримова "сияет от гордости" за наследницу, а также восхищались стилем и внешностью обеих.

А ранее отец Кайрата Нуртаса впервые показал видео с внучкой от Жулдыз Абдукаримовой.

Айсулу Омарова
