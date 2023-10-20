В АО "ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ" опровергли информацию об аресте имущества
По данным юридической службы АО "ЦКЭМ", публикуемая в издании КазТАГ информация об аресте имущества АО "ЦКЭМ" не соответствует действительности.
"28 сентября 2023 года судьей Сарсекеевым К.Б. в ходе рассмотрения гражданского дела по иску ИП "Ладога" к АО "ЦКЭМ" о взыскании задолженности в сумме 811 500 тенге (услуги столовой) судьей согласно заявлению истца вынесено определение об обеспечении иска на имущество заказчика. А именно, судья определил – наложить арест и ограничения на счета, а также движимое и недвижимое имущество АО "ЦКЭМ" в пределах суммы иска в размере 811 500 тенге. Данная процедура является стандартной в судебном производстве". Юридическая служба АО "ЦКЭМ"
В компании пояснили, что арест на банковские счета налагался только в пределах указанной суммы.
"Тем самым АО "ЦКЭМ" могло беспрепятственно пользоваться денежными средствами выше данной суммы. Также поясняем, что данный запрет был распространен всего на 1 из 19 действующих счетов. Всеми остальными 18 счетами АО "ЦКЭМ" пользовалось беспрепятственно. 20 октября 2023 года частным судебным исполнителем Бактияровым С.К. было вынесено Постановление о прекращении исполнительного производства, согласно которого все аресты с имущества АО "ЦКЭМ" были сняты", – добавили в АО "ЦКЭМ".