В АО "ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ" опровергли информацию об аресте имущества

КазТАГ распространил информацию об аресте имущества АО "ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ". Эти сведения 20 октября 2023 года официально опровергли, сообщает Zakon.kz.

По данным юридической службы АО "ЦКЭМ", публикуемая в издании КазТАГ информация об аресте имущества АО "ЦКЭМ" не соответствует действительности.

"28 сентября 2023 года судьей Сарсекеевым К.Б. в ходе рассмотрения гражданского дела по иску ИП "Ладога" к АО "ЦКЭМ" о взыскании задолженности в сумме 811 500 тенге (услуги столовой) судьей согласно заявлению истца вынесено определение об обеспечении иска на имущество заказчика. А именно, судья определил – наложить арест и ограничения на счета, а также движимое и недвижимое имущество АО "ЦКЭМ" в пределах суммы иска в размере 811 500 тенге. Данная процедура является стандартной в судебном производстве". Юридическая служба АО "ЦКЭМ"

В компании пояснили, что арест на банковские счета налагался только в пределах указанной суммы.