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Законодательство РК

Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 16:27 Фото: unsplash
В Казахстане появилась рассылка об аресте недвижимого имущества граждан. На нее 6 ноября 2024 года отреагировали в Министерстве юстиции, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в мессенджере WhatsApp и в других социальных сетях мошенники распространяют ложную информацию об аресте недвижимого имущества граждан.

Рассылка об аресте имущества, Казахстан, мошенники, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 16:27

Фото: Минюст РК

"В случае, если вам пришло такое сообщение, вы можете пройти на Автоматизированную информационную систему органов исполнительного производства (сайт АИС ОИП), ввести свой ИИН и проверить достоверность информации", – предупредили в Минюсте.
Рассылка об аресте имущества, Казахстан, мошенники, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 16:27

Фото: Минюст РК

Также можно проверить список и контактные данные государственных и частных судебных исполнителей, пройдя по ссылке.

Министерство юстиции рекомендует доверять только информации из официальных источников и не предоставлять персональные данные неизвестным посторонним лицам и сомнительным интернет-ресурсам.

В Казахстане также участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются представителями различных организаций, чтобы завладеть данными и деньгами людей.

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