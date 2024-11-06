Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества

В Казахстане появилась рассылка об аресте недвижимого имущества граждан. На нее 6 ноября 2024 года отреагировали в Министерстве юстиции, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в мессенджере WhatsApp и в других социальных сетях мошенники распространяют ложную информацию об аресте недвижимого имущества граждан.

Фото: Минюст РК

"В случае, если вам пришло такое сообщение, вы можете пройти на Автоматизированную информационную систему органов исполнительного производства (сайт АИС ОИП), ввести свой ИИН и проверить достоверность информации", – предупредили в Минюсте.

Фото: Минюст РК

Также можно проверить список и контактные данные государственных и частных судебных исполнителей, пройдя по ссылке.

Министерство юстиции рекомендует доверять только информации из официальных источников и не предоставлять персональные данные неизвестным посторонним лицам и сомнительным интернет-ресурсам.

В Казахстане также участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются представителями различных организаций, чтобы завладеть данными и деньгами людей.