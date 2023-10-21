Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в четырех городах Казахстана

Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в четырех городах Казахстана Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В субботу, 21 октября, синоптики обещают высокое содержание вредных примесей в воздухе над четырьмя городами страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Специалисты предупреждают, что в Алматы, Усть-Каменогорске, Риддере и Семее в субботу будут неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне специалисты Казгидромета дали подробный прогноз погоды на выходные дни для всех регионов страны.

Читайте также

Жители села в Мангистау отказались от алкоголя и свели преступность к нулю
Жители села в Мангистау отказались от алкоголя и свели преступность к нулю
Жителя Усть-Каменогорска оштрафовали за оскорбления в групповом чате мессенджера
Жителя Усть-Каменогорска оштрафовали за оскорбления в групповом чате мессенджера
Вентиляторы против зловония от канализации хотят использовать в Актобе
Вентиляторы против зловония от канализации хотят использовать в Актобе
Мария Мельникова
Казгидромет Алматы Риддер Семей Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
распространено штормовое предупреждение на некоторой части Казахстана
Резкая смена погоды и неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления